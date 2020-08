Dve najväčšie univerzity v SR chcú pomôcť mladým ľuďom v Bielorusku

Bratislava 19. augusta (TASR) - Univerzita Komenského (UK) v Bratislave a Slovenská technická univerzita (STU) pozorne sledujú situáciu v Bielorusku. Obe univerzity sú pripravené pomôcť slovenskému ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí a poskytnúť potrebné organizačné, riadiace či ubytovacie kapacity, ako aj podporu bieloruským študentom pri ich štúdiu na Slovensku. TASR o tom informovala Alexandra Kuliková z rektorátu UK v Bratislave.



Obe univerzity zaregistrovali iniciatívu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) zameranú na pomoc mladým ľuďom v Bielorusku, ktorí sa doma dostali do problémov pre svoje názory. Rektori dvoch najväčších slovenských univerzít Miroslav Fikar (STU) a Marek Števček (UK) vyjadrili podporu tomuto zámeru a zároveň proaktívne oslovili ministra zahraničných vecí s ponukou spolupráce a pomoci pri realizácii.



Rektori v závere listu vyjadrili nádej, že sa situáciu v Bielorusku aj s prispením aktivít slovenskej diplomacie podarí v rýchlom čase stabilizovať, a to najmä s ohľadom na životnú perspektívu mladých ľudí v Bielorusku. Predstavitelia našich dvoch najlepších univerzít zhodne odsudzujú brutálne násilie zo strany bieloruských bezpečnostných zložiek.



Korčok privítal reakciu STU a UK k iniciatíve pomôcť Bielorusku. "Osobne ma to veľmi teší, že zareagovali takto rýchlo na našu úvahu pomôcť Bielorusku vo forme štipendií pre študentov v Bielorusku, ktorí sa dostali vo svojej krajine v kontexte súčasných udalostí do problémov," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Obe univerzity sú pripravené pomôcť slovenskému rezortu diplomacie a rezortu školstva poskytnúť potrebné organizačné, riadiace či ubytovacie kapacity, ako aj podporu bieloruským študentom pri ich štúdiu na Slovensku. "Pracujeme na konkrétnom projekte a verím, že ho sfinalizujeme čo najskôr. Tak, aby sme mohli Bielorusom pomôcť, a prípadne, aby mohli či už študovať alebo doštudovať u nás. Určite budem s oboma rektormi, ale predovšetkým aj s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom (SaS) v kontakte," uzavrel Korčok.



Úradujúci prezident Bieloruska Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé. Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich, viac ako 6000 osôb zadržali.