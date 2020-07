STU bude spolu so spoločnosťami vyvíjať inteligentné autonómne vozidlá

Bratislava 1. júla (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) bude so spoločnosťami spolupracovať na výskume a vývoji inteligentných autonómnych vozidiel, alternatívnych pohonov a progresívnych konštrukcií dopravných prostriedkov. Na Slovensku chcú vybudovať moderné výskumno-vývojové pracovisko pre smart mobilitu s nadnárodným významom. Informovala o tom Renáta Sovišová z STU.



Memorandum, ktoré spoločne podpísali, je vyústením projektu integrácie autonómnych technológií do elektromobilu s názvom SimRod, ktorý sa v uplynulých mesiacoch uskutočňoval na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Siemens.



STU by sa tak mala zaoberať výskumom a vývojom v oblasti inteligentnej mobility spolu so spoločnosťami Siemens, Mobility & Inovation a Slovakia Ring Agency. Táto iniciatíva je zároveň v súlade s programovým vyhlásením vlády, kde kabinet deklaroval predsavzatie podporovať vedu, výskum a inovácie.



Pre Strojnícku fakultu STU je projekt integrácie autonómnych technológií do elektromobilu SimRod aj následná spolupráca na vývoji inteligentných vozidiel príležitosť na skvalitnenie vzdelávania študentov, ktorí tak môžu získavať praktické skúsenosti vrátane práce so špičkovým softvérom na simulácie a vytváranie takzvaných digitálnych dvojčiat. "Otvárajú sa nám taktiež dvere k nadviazaniu spolupráce s inými priemyselnými podnikmi, ktoré majú záujem o výskum a vývoj," skonštatoval dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš.



Zámerom spoločného projektu STU a ďalších spoločností nie je konkurovať technologickým gigantom. "Chceme nachádzať parciálne témy, ktoré by sa dali implementovať aj na Slovensku v rámci možností, ktoré náš priemysel ponúka," priblížil Ľuboš Magdolen, vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania STU, ktorý viedol tím pre integráciu autonómnych technológií do elektromobilu SimRod.



V nadväznosti na tento výskum a vývoj plánuje spoločnosť Mobility & Inovation zaviesť nové autonómne prvky aj do aktuálneho vývoja nového ultraľahkého plne kompozitného elektrického autobusu určeného primárne do mestskej premávky. Cieľom ďalšieho výskumu, na ktorom sa budú spoločne podieľať všetci účastníci memoranda, je zabezpečiť implementáciu autonómnych prvkov riadenia tak, aby tento plne kompozitný elektrický autobus v budúcnosti zvládol samostatnú autonómnu jazdu v mestskej premávke.