STU bude spolupracovať so SPP, vysokoškoláci tam môžu získať prax

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave bude spolupracovať so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Informovala o tom na svojom webe s tým, že tento týždeň podpísali spoločné memorandum. Študenti STU tak budú môcť získať prax u najväčšieho dodávateľa energií na Slovensku.



Hlavným cieľom spolupráce je prepojenie vzdelávania a vedy s praxou či rozvoj energetickej gramotnosti u mladých ľudí. Rovnako aj využitie potenciálu študentov, ktorí sa zapoja do projektov a aktivít SPP.



Spolupráca SPP a STU bude zahŕňať aj návrhy a konzultácie záverečných bakalárskych a diplomových prác na témy z energetiky s odborníkmi zo SPP či odborné prednášky a semináre. Rovnako aj prípravu študentov pre trh práce prostredníctvom platených stáží a ich zapojenia do reálnych projektov, realizáciu krátkodobých a dlhodobých projektov s cieľom rozvíjať inovácie a podnikanie a ďalšie.