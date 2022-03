STU chce spolupracovať na odstraňovaní gudrónových jám v Predajnej

Bratislava 26. marca (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) chce spolupracovať na odstraňovaní envirozáťaže gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. Vedenie univerzity to deklarovalo na stretnutí s Ministerstvom životného prostredia SR a jeho rezortných organizácií v Bratislave. Uviedla to STU na svojej webovej stránke.



Riaditeľ Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Igor Slaninka na stretnutí informoval o príprave projektu zmapovania gudrónov a ich rozsahu vrátane možného rozšírenia do okolia. "Kým príde ku komplexnému zmapovaniu situácie a samotnému odstráneniu gudrónov, pripravuje sa experimentálny projekt parciálneho vyčistenia gudrónových vôd, aby sa predišlo riziku vzniku havarijnej situácie," povedal Andrej Kasana zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba.



Rektor STU Oliver Moravčík zdôraznil, že univerzita má záujem podieľať sa na projekte od jeho začiatku vrátane expertných stanovísk, analýz a prípravy podkladov verejného obstarávania pre rezort životného prostredia a jeho organizácie. "Účasť na takýchto projektoch pomôže vychovávať odborníkov v oblasti environmentálnych technológií vhodných na odstraňovanie podobných záťaží a otvára priestor pre nápady a nové prístupy," poznamenal Ladislav Štibrányi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.



Partneri sa podľa STU dohodli na pokračovaní rokovaní. Ďalej tiež budú konkretizovať možnosti spolupráce na odstraňovaní envirozáťaže.



Gudróny predstavujú odpad vznikajúci pri spracovaní ropy. Tieto jamy nad obcou Predajná vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová už v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Rezort životného prostredia zrušil vlani verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám. Vodohospodárska výstavba v súčasnosti vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad gudrónových jám.