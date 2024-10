STU je najlepšia technická univerzita na Slovensku, potvrdil rebríček

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave je najlepšia spomedzi slovenských technických univerzít. Vyplýva to z rebríčka európskych univerzít, ponúkajúcich inžinierske programy, EngiRank 2024. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



"STU si uvedomuje dôležitosť a vplyv rankingových hodnotení a rebríčkov, preto sa aktívne venujeme ich metodike a ukazovateľom, pracujeme na tejto oblasti spolu s odborníkom. Veríme, že systematickou prácou a aktívnou participáciou na zahraničných projektoch, ako je aliancia európskych univerzít EULiST, sa naša pozícia v priebehu štyroch až piatich rokov v priereze rebríčkov posilní," reaguje prorektor STU Maximilián Strémy.



Celkové prvenstvo patrí Dánskej technickej univerzite, za ňou sa umiestnila Delft University of Technology z Holandska a belgická KU Leuven.



EngiRank uplatňuje nový prístup v regionálnom hodnotení "podľa predmetu". Využíva európske špecifické ukazovatele, ako je účasť univerzít v programoch Erasmus+ a Horizon, hodnotí univerzity v krajinách s podobným právnym a kultúrnym prostredím, inštitúcie zapojené do spoločných výskumných programov a iniciatív akademickej spolupráce. Metodológia okrem tradičných ukazovateľov, ako sú publikácie a citácie alebo internacionalizácia, zohľadňuje aj také faktory, ako sú spolupráca s priemyslom, spoločný výskum s podnikmi, patenty či inžinierske akreditácie.



EngiRank chce pomáhať priemyslu nájsť najlepších absolventov inžinierskych programov a potenciálnym študentom vybrať si najlepšiu univerzitu alebo študijný či výskumný program. Rebríček druhý rok vydala vzdelávacia nadácia "Perspektywy". Zahŕňa 226 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z 27 krajín Európskej únie, Švajčiarska a Nórska.



Vzdelávacia nadácia "Perspektywy" je nezávislá nezisková organizácia založená v roku 1998 na propagáciu a podporu vzdelávania. Jej rada pozostáva zo súčasných a bývalých rektorov a významných osobností verejného života, ktorí sa zaujímajú o rozvoj vysokoškolského vzdelávania v Poľsku a vo svete.