STU má zastúpenie v rebríčku QS World University Rankings
Po prvý raz sa tri odbory STU umiestnili v top päťstovke - strojárstvo (401. - 450. miesto), materiálové inžinierstvo (401. - 550. miesto) a elektrotechnika (451. - 500. miesto).
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa v rebríčku QS World University Rankings podľa odborov za rok 2026 umiestnila s tromi študijnými odbormi v najlepšej päťstovke na svete. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.
Ako ozrejmil, v kategórii Inžinierstvo a technológie obsadila STU 501. až 550. miesto a je najlepšie hodnotenou technickou univerzitou na Slovensku. „Rankingová agentúra QS hodnotila celkovo 16 odborov, z ktorých sa päť dostalo do rebríčka,“ podotkol hovorca.
Dodal, že po prvý raz sa tri odbory STU umiestnili v top päťstovke - strojárstvo (401. - 450. miesto), materiálové inžinierstvo (401. - 550. miesto) a elektrotechnika (451. - 500. miesto). „V každom z hodnotených odborov získala STU viac bodov ako vlani. V minuloročnom rebríčku mala STU v top 500 jeden študijný odbor,“ objasnil Rybanský.
Podľa rektora STU Maximiliána Strémyho posun a umiestnenie študijných odborov z portfólia STU vo svetovom rebríčku ukazuje, že kvalitné technické vzdelanie možno získať aj na Slovensku.
Rybanský poznamenal, že STU sa ako najlepšia zo slovenských univerzít umiestnila celosvetovo aj v odbore matematika na 501. - 600. mieste a informatika na 651. - 700. mieste.
