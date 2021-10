STU má záujem o spoluprácu s čínskymi partnermi

Bratislava 18. októbra (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave podporuje zintenzívnenie spolupráce s čínskymi partnermi. Privítala by viac spoločných vedeckých projektov či zvýšenie počtu čínskych študentov STU. Vyplynulo to zo stretnutia rektora univerzity Olivera Moravčíka s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku Sun Li-ťiem. Informuje o tom STU na svojom webe.



Obaja sa zhodli na potrebe zintenzívnenia spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania a v tejto súvislosti ocenili úlohu Konfuciovho inštitútu, ktorý sídli v priestoroch STU. Moravčík pripomenul, že univerzita má dohody o spolupráci s dvoma stovkami univerzít po celom svete a je aktívna v 700 projektoch financovaných medzinárodnými grantovými agentúrami. V tejto súvislosti by privítal atraktívnejšie podmienky aj v potenciálnych spoločných programoch s čínskymi partnermi, aby mali o ne slovenské subjekty vyšší záujem.



Rovnako dal veľvyslancovi do pozornosti možnosti štúdia čínskych študentov na STU. "V študijných programoch v slovenčine by mali štúdium dokonca bezplatne. Každý rok by u nás mohlo študovať 25 študentov z Číny," povedal Moravčík. V súčasnosti študujú na STU štyria čínski študenti, z nich traja na bakalárskom a jeden na inžinierskom stupni.



Riaditeľ Konfuciovho inštitútu Ľuboslav Štora pripomenul, že na vzostupe je aj výučba čínskeho jazyka na Slovensku. Aktuálne sa ho na šiestich školách učí 86 študentov, v tomto roku prví maturovali z čínskeho jazyka, pričom siedmi idú študovať čínsku kultúru a jazyk priamo do Číny. Rektor STU vníma Konfuciov inštitút ako posla čínskej kultúry a možností spoznať Čínu. Zároveň vyslovil inštitútu podporu.