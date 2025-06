Najlepším startupom sa stal projekt nových možností 3D tlače

Bratislava 11. júna (TASR) - Najlepším startupom na súťažnej prehliadke Startup Pitch 2025 sa stal MeltFlex zameraný na inovatívne riešenie možností 3D tlače prostredníctvom robotického ramena. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) Juraj Rybanský. Uviedol, že tento rok sa na podujatí predstavilo so svojím podnikateľským nápadom sedem startupov.



„Veľmi sa tešíme zo záujmu o Startup Pitch a inovatívne nápady z dielne inkubátora STU. Naši študenti rozhodne majú vynikajúce myšlienky a je potrebné ich ‚odchytiť‘ a podporovať. Aktuálne tvrdo pracujeme na tom, aby sa ich kvalita aj kvantita zvyšovala a pripravujeme pre nich nový akceleračný program, UPCELERATE,“ povedala vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU (InQb) Kvetoslava Vranková.



Víťazným tímom sa stal startup, ktorého zakladateľom a softvérovým developerom je študent Fakulty informatiky a informačných technológií STU Matúš Koleják spolu s kolegami Goshom Davydauom a Vladom Gusievom, pričom tím získal mentoring od súkromných spoločností. „Projekt MeltFlex sa zameriava na rozšírenie možností 3D tlače prostredníctvom inovatívneho robotického ramena typu SCARA. Zvládne tlač pod rôznymi uhlami, čím rozširuje možnosti pre tvorbu zložitejších a presnejších modelov. Vďaka inovatívnemu prístupu k 3D tlači sa môže výrazne urýchliť výroba a zjednodušiť proces tvorby komplikovaných štruktúr,“ priblížil Rybanský.



Vysvetlil, že študenti, doktorandi, absolventi alebo zamestnanci STU majú možnosť prihlásiť sa so svojím startupom alebo myšlienkou do osemmesačného programu START, ktorý je bezplatný. V ňom dostanú potrebnú podporu na rozbeh formou odborných workshopov, osobných mentoringov či priestorov na prácu. „Vyvrcholením programu je záverečné podujatie Startup Pitch, kde účastníci programu vystúpia s prezentáciou a snažia sa odbornej porote zloženej z investorov predstaviť v časovom limite svoj startup,“ ozrejmil hovorca.