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STU ocenila najúspešnejších športovcov spomedzi študentov
Rada športu STU predložila návrh na ocenenie študentov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave ocenila svojich najúspešnejších študentov - športovcov. Ocenenia im udelil rektor STU Maximilián Strémy na základe návrhu Rady športu STU na slávnosti v priestoroch zasadacej siene rektora. Súčasne boli športovci, nominovaní fakultami, zaradení do programu TEAM STU 2026. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.
„Cieľom podujatia bolo vyjadriť uznanie študentkám a študentom, ktorí popri štúdiu reprezentujú STU, svoje fakulty a Slovenskú republiku v individuálnych aj kolektívnych športoch,“ uviedol hovorca.
Rada športu STU predložila návrh na ocenenie študentov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide najmä o športovcov, ktorí reprezentovali na vrcholných podujatiach, ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetové univerzitné podujatia FISU alebo ďalšie významné medzinárodné súťaže.
„Program TEAM STU má byť základom systematickejšej podpory študentov - športovcov na STU a vytvárania komunity ambasádorov univerzity v oblasti športu,“ dodal Rybanský.
„Cieľom podujatia bolo vyjadriť uznanie študentkám a študentom, ktorí popri štúdiu reprezentujú STU, svoje fakulty a Slovenskú republiku v individuálnych aj kolektívnych športoch,“ uviedol hovorca.
Rada športu STU predložila návrh na ocenenie študentov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky na národnej a medzinárodnej úrovni. Ide najmä o športovcov, ktorí reprezentovali na vrcholných podujatiach, ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetové univerzitné podujatia FISU alebo ďalšie významné medzinárodné súťaže.
„Program TEAM STU má byť základom systematickejšej podpory študentov - športovcov na STU a vytvárania komunity ambasádorov univerzity v oblasti športu,“ dodal Rybanský.