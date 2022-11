STU: Odborníci diskutovali o vízii udržateľného Slovenska

Bratislava 10. novembra (TASR) - Príprave Vízie udržateľného rozvoja Slovenska 2050 sa v stredu (9. 11.) na akademickej pôde Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave venovalo diskusné fórum zástupcov širokého spektra inštitúcií, profesií a spoločenských aktivít. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



"Chceme sa vzájomne oboznámiť s aktivitami a dokumentmi, ktoré s prípravou vízie udržateľného Slovenska bezprostredne súvisia, a to na globálnej, európskej, národnej i regionálnej úrovni, a katalyzovať celospoločenskú diskusiu o budúcnosti Slovenska," priblížil Maroš Finka z Ústavu manažmentu STU. Účastníci diskusného fóra hovorili najmä o troch okruhoch otázok - kde sa nachádzame (respektíve, akým najväčším výzvam čelíme), aké prekážky pred nami stoja a čo je potrebné urobiť pre to, aby sme tieto prekážky úspešne prekonali a realizovali žiaduce zámery.



"Čaká nás úloha aktualizovať poznanie v tejto oblasti. Zaväzuje nás k tomu uznesenie vlády, ale najmä potreba ujasniť si, čo vlastne chceme a ako sa k tomu dopracovať," povedal jeden z iniciátorov podujatia, Mikuláš Huba z Ústavu manažmentu STU. Ako doplnil, poznať názor širokého spektra kompetentných považujú za nevyhnutný predpoklad toho, aby takýto komplexný dokument bol dostatočne reprezentatívny a odrážal predstavy tých, ktorých sa týka.



Záštitu nad podujatím, organizovaným v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, prevzal rektor STU Oliver Moravčík a zorganizovalo ho SPECTRA Centre of Excellence Európskej únie pri STU v Bratislave v spolupráci so Slovenskou asociáciou pre Rímsky klub a Spoločnosťou pre trvalo udržateľný život v Slovenskej republike.