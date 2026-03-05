< sekcia Slovensko
STU podpísala memorandum s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu
STU bude s úradom spolupracovať aj v oblasti aplikovaného výskumu v súvislosti so študentskými prácami, dizertačnými prácami, výskumnými projektmi a komercializáciou technológií.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave bude v oblastiach architektúry, urbanizmu a územného plánovania užšie spolupracovať s Úradom pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPaV) SR. Podpisom memoranda to potvrdili rektor STU Maximilián Strémy a predseda ÚÚPaV Milan Valašík. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský.
„Obe inštitúcie budú spolupracovať na odbornej úrovni pri pripomienkovaní a poskytovaní návrhov na aktualizáciu kurikúl študijných predmetov tak, aby odrážali súčasné, ale najmä budúce potreby trhu a požiadavky na absolventov STU z hľadiska ich vedomostí a zručností,“ priblížil hovorca.
ÚÚPaV bude podľa Rybanského v zmysle memoranda vytvárať podmienky na prípravu študentov formou krátkodobých stáží a spolupracovať na príprave edukačného obsahu vzdelávacích programov v rámci kontinuálneho vzdelávania. STU bude podľa neho s úradom spolupracovať aj v oblasti aplikovaného výskumu v súvislosti so študentskými prácami, dizertačnými prácami, výskumnými projektmi a komercializáciou technológií.
