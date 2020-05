STU potvrdila, že dochádza k dramatickému prepadu plánovaných príjmov

Bratislava 13. mája (TASR) – Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave potvrdila, že v dôsledku koronakrízy dochádza k dramatickému prepadu plánovaných príjmov najmä v rozpočtoch študentských domovov a jedální. Pre TASR to uviedol hovorca STU Fedor Blaščák.



"Vzhľadom na to, že viac než 4000 študentov ubytovaných na internátoch STU nemusí od marca platiť žiadne bytné, a zároveň vzhľadom na fakt, že sa alikvotne tiež zníži objem dotácií zo štátneho rozpočtu za odobratú stravu v študentských domovoch, predpokladáme, že vo výsledku môže byť výpadok týchto príjmov na úrovni viac než milión eur," uviedol Blaščák. Poukázal tiež na fakt, že univerzite klesnú aj príjmy z podnikateľskej činnosti, najmä z prenájmov priestorov. "Očakávame tiež nižší výnos zo spolupráce s priemyselnými partnermi. V tejto chvíli sa objem poklesu príjmov v týchto oblastiach ešte nedá presne odhadnúť," uviedol.



Blaščák poukázal na to, že vzhľadom na utlmenie ekonomickej aktivity a dramatické výpadky v príjmoch štátneho rozpočtu bude rok 2020 ekonomicky náročný pre všetkých, aj pre univerzity. "Na úrovni znižovania rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu síce zatiaľ neboli zo strany ministerstiev školstva a financií hlásené zmeny, no vzhľadom na ohlasovaný prepad príjmov štátneho rozpočtu v tomto roku očakávame, že k redukcii dôjde, a pripravujeme sa na to," poznamenal hovorca STU. Výhľadovo výskumným univerzitám podľa jeho slov hrozí tiež nižší podiel získaných vedeckých grantov, keďže došlo k realokácii prostriedkov z eurofondov a pôvodne alokovaná a doteraz neminutá suma vo výške takmer miliardy eur v eurofondovom programe Výskum a inovácie bola tiež presunutá na zmiernenie dôsledkov koronakrízy.



Viacero opatrení na šetrenie finančných prostriedkov prijala už aj Univerzita Komenského v Bratislave. Tá avizovala, že ohrozené sú najmä investičné zámery a rekonštrukcie budov a internátov. Univerzita musela zrušiť aj dlho plánovanú verejnú súťaž na nový akademický informačný systém.