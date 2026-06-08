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STU pracuje na výskume, má obmedziť testy liekov na zvieratách
Testovanie liekov na zvieratách v tej miere, v akej sa odohráva v súčasnosti, môže byť onedlho minulosťou.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) pracujú na výskume umelej inteligencie (AI), ktorý má obmedziť testy liekov na zvieratách. Výskum na FIIT STU sa venuje modelovaniu virtuálneho človeka, ktorým by sa dal tento proces urýchliť. TASR o tom informoval Marek Galinski z FIIT STU v Bratislave.
Testovanie liekov na zvieratách v tej miere, v akej sa odohráva v súčasnosti, môže byť onedlho minulosťou. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) načrtáva postupný prechod od tradičných testov na zvieratách k novým prístupom a metódam. Tie zahŕňajú okrem iného testovanie pomocou tzv. orgánov na čipe, počítačového modelovania, bioinformatiky a AI. „Informatika v medicíne zažíva obrovský rozmach. AI dnes dokáže výrazne urýchliť proces objavovania nových liečiv. AI dokáže predpovedať správanie chemických látok v ľudskom organizme skôr, ako sa vôbec syntetizujú - to zásadne mení logiku vývoja liekov,“ povedala Marta Šoltésová Prnová, vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje výskumu glukotoxicity a farmakoterapie pokročilých diabetických komplikácií. Na FIIT STU so študentmi vyvíja modely na hodnotenie toxicity látok.
Európska únia nezaostáva za americkou FDA. V roku 2025 európske inštitúcie predstavili vlastnú roadmapu postupného nahrádzania testovania liečiv na zvieratách modernými alternatívnymi metódami vo výskume. Vo viacerých medzinárodných iniciatívach vznikajú koncepty digitálnych modelov ľudského organizmu, ktoré by v budúcnosti mohli simulovať účinky liekov či chemických látok bez potreby využívania živých zvierat či ľudí. „Výsledky získané na zvieratách nie vždy spoľahlivo predpovedajú reakcie ľudského organizmu. Napriek úspešným predklinickým testom mnohé kandidátne lieky zlyhávajú v klinických skúškach. Moderné výpočtové modely a AI ponúkajú možnosť presnejšieho a rýchlejšieho hodnotenia bezpečnosti a účinnosti nových látok,“ uviedla Šoltésová Prnová. Ako doplnila, prepojenie informatiky a biologických vied má v tomto prípade skutočný potenciál.
Testovanie liekov na zvieratách v tej miere, v akej sa odohráva v súčasnosti, môže byť onedlho minulosťou. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) načrtáva postupný prechod od tradičných testov na zvieratách k novým prístupom a metódam. Tie zahŕňajú okrem iného testovanie pomocou tzv. orgánov na čipe, počítačového modelovania, bioinformatiky a AI. „Informatika v medicíne zažíva obrovský rozmach. AI dnes dokáže výrazne urýchliť proces objavovania nových liečiv. AI dokáže predpovedať správanie chemických látok v ľudskom organizme skôr, ako sa vôbec syntetizujú - to zásadne mení logiku vývoja liekov,“ povedala Marta Šoltésová Prnová, vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, ktorá sa venuje výskumu glukotoxicity a farmakoterapie pokročilých diabetických komplikácií. Na FIIT STU so študentmi vyvíja modely na hodnotenie toxicity látok.
Európska únia nezaostáva za americkou FDA. V roku 2025 európske inštitúcie predstavili vlastnú roadmapu postupného nahrádzania testovania liečiv na zvieratách modernými alternatívnymi metódami vo výskume. Vo viacerých medzinárodných iniciatívach vznikajú koncepty digitálnych modelov ľudského organizmu, ktoré by v budúcnosti mohli simulovať účinky liekov či chemických látok bez potreby využívania živých zvierat či ľudí. „Výsledky získané na zvieratách nie vždy spoľahlivo predpovedajú reakcie ľudského organizmu. Napriek úspešným predklinickým testom mnohé kandidátne lieky zlyhávajú v klinických skúškach. Moderné výpočtové modely a AI ponúkajú možnosť presnejšieho a rýchlejšieho hodnotenia bezpečnosti a účinnosti nových látok,“ uviedla Šoltésová Prnová. Ako doplnila, prepojenie informatiky a biologických vied má v tomto prípade skutočný potenciál.