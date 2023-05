STU pripravuje projekt popularizácie vedy Science-enterTainment-yoU!

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave pripravuje projekt popularizácie vedy a techniky s názvom Science-enterTainment-yoU! Pôjde o sprievodné podujatie medzinárodného festivalu Starmus, ktoré bude na Slovensku v máji budúceho roku za účasti svetových osobností vedy a umenia. Informuje o tom STU na svojom webe.



Podujatie usporiada STU v máji 2024 v priestoroch všetkých univerzitných kampusov. Program bude priamo nadväzovať na festival Starmus. "Návštevníci Science-enterTainment-yoU! budú mať príležitosť populárno-náučnou formou spoznať vedecké a technologické novinky z oblasti dizajnu, biotechnológií, robotiky, modelovania stavieb, automobilového priemyslu, mechatroniky a vesmíru na fakultách STU, ktoré otvoria svoje brány," uviedla koordinátorka projektu Katarína Gajdošová.



"Chceme pritiahnuť a prezentovať sa tým, čo nám ide najlepšie - vedou, umením a inováciami. Máme veľa aktivít, šikovných študentov, výskumníkov, umelcov, absolventov, to všetko spolu so zaujímavými návštevami vedcov z iných popredných európskych univerzít, workshopmi, prednáškami a možnosťou vidieť a počuť pozvaných nobelistov priamo u nás, bude príťažlivý kokteil vedy a techniky," dodal prorektor STU Maximilián Strémy. Siedmy ročník festivalu sa zameria na hľadanie odpovedí na výzvy, ktoré najviac ohrozujú budúcnosť Zeme.



Festival ponúkne nielen prednášky a panelové diskusie svetových vedcov, astronautov či technológov vrátane viacerých laureátov Nobelovej ceny, ale aj koncertov a vystúpení svetových umelcov. Uskutoční sa od 12. do 17. mája 2024.