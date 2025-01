STU: Slovenskí študenti sú medzi najlepšími tímami v programe ESA

Bratislava 13. januára (TASR) - Študenti Slovenskej technickej univerzity (STU) sa zaradili medzi päť najlepších tímov v rámci programu Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Fly Your Satellite Design Booster 2. Cieľom študentov v tíme FEIsat je zostavenie vlastného satelitu pripraveného na vypustenie do vesmíru. Okrem slovenského tímu sa do programu dostali aj tímy zo Švajčiarska, Spojeného kráľovstva, Česka a Talianska. TASR o tom v pondelok informoval hovorca STU Juraj Rybanský.



"Vďaka účasti v tomto programe sme dostali vstupenku do riešenia technologických problémov na európskej úrovni. Keďže ide len o druhý ročník programu a minimálne najbližšie dva roky sa ďalší otvárať nebude, stávame sa unikátnym priestorom na štúdium vesmírneho inžinierstva a projektov smerovaných k vesmíru na Slovensku," zhodnotil tímlíder FEIsat Matej Novák.



Program ESA podľa Rybanského ponúka rok a pol vývoja satelitu pod vedením expertov z ESA. Vznikne tak prvý slovenský satelit v spolupráci s touto agentúrou. Slovenský tím sa v projekte zameriava na vývoj vlastných technologických riešení, ako anténny systém, napájací modul či unikátne mikrolaboratórium na meranie viskozity lubrikantov.



"Tento úspech je dôkazom odhodlania, vytrvalosti a odbornosti našich študentov. Je to však len začiatok - čaká ich náročná, ale vzrušujúca cesta k vytvoreniu funkčného prototypu satelitu. Naším cieľom je dostať prvý študentský slovenský satelit na obežnú dráhu Zeme. Verím, že tento úspech inšpiruje aj ďalšie ročníky študentov programu kozmické inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky (FEI) STU," uviedol dekan FEI STU Vladimír Kutiš.



FEIsat sa aktuálne pripravuje na ďalšie fázy programu. Tím musí pripraviť detailný návrh komponentov satelitu, zabezpečiť ich testovanie a pripraviť sa na tvorbu funkčného modelu - flatsatu. Po úspešnosti tejto fázy by sa študenti chceli zapojiť aj do nadväzujúceho programu Fly Your Satelite, ktorý sa zameriava na finalizáciu satelitu a jeho prípravu na vesmírnu misiu. Tím okrem toho chce rozšíriť aj svoje rady. Nábor bude otvorený nielen pre študentov STU, ale aj iných univerzít.