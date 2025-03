STU: Startupy sa môžu prihlásiť do medzinárodného programu

Bratislava 16. marca (TASR) - Startupy z výrobného priemyslu sa môžu prihlásiť do nového medzinárodného akceleračného programu Twin Transition. Pomôže im získať financie, vypracovať plán udržateľnosti či nájsť partnerov a relevantnú sieť pre ich podnikateľský nápad. Na Slovensku program implementuje Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca univerzity Juraj Rybanský s tým, že záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. apríla tohto roka.



Program je podľa hovorcu otvorený pre startupy z krajín EIT RIS, ktoré majú záujem rozvíjať svoje podnikanie s digitálnym a udržateľným zameraním. "Twin Transition Accelerator je jedinečná príležitosť na interakciu so sieťou EIT, rozšírenie podnikania na nové európske trhy, otestovanie obchodného modelu a na získanie schopností hľadať príležitosti na financovanie," uviedla vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU Kvetoslava Vranková.



Rybanský podotkol, že počas siedmich mesiacov môžu účastníci využívať online workshopy, výcvikové kempy, personalizovaný komerčný plán a individuálne konzultácie s odborníkmi a mentormi relevantnými pre ich podnikanie. Zúčastniť sa podľa neho môže každý jednotlivec alebo spoločnosť s podnikavým duchom, nápaditosťou a chuťou vzdelávať sa, ak má výrobný prototyp alebo vyvinutý produkt či službu, chce ich ďalej rozvíjať s podporou digitalizácie a pracuje so znižovaním svojej uhlíkovej stopy.