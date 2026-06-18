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Rebríček najlepších univerzít: STU si zlepšila umiestnenie
Podľa rebríčka QS World University ranking 2027, ktorý hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta, sa STU umiestnila na zdieľanom 951. až 1000. mieste.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave sa zaradila medzi najlepších tisíc univerzít na svete. Vyplýva to z najnovšej rebríčka QS World University ranking 2027. STU si zlepšila umiestnenie aj napriek nárastu počtu hodnotených univerzít. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
Podľa rebríčka QS World University ranking 2027, ktorý hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta, sa STU umiestnila na zdieľanom 951. až 1000. mieste. Medziročne pritom pribudla takmer stovka nových hodnotených univerzít. Vlani STU figurovala medzi 1001. až 1200. pozíciou.
„Prienik medzi tisíc najlepších univerzít sveta nás veľmi teší. Neznamená však uspokojenie, ale, naopak, povzbudenie do ďalšej práce a napredovania. Umiestnenie v rebríčkoch nevnímame ako cieľ, ale ako indikátor dovnútra univerzity a dôležitý orientačný parameter pre potenciálnych študentov, pedagógov, vedcov či partnerov STU. Verím, že dokážeme byť ešte lepší,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy.
STU sa v rámci Slovenska umiestnila najlepšie v hodnotení reputácie medzi akademikmi, v medzinárodnom výskume, udržateľnosti a v hodnotení reputácie univerzity medzi zamestnávateľmi. Najlepšie umiestnenie na celom Slovensku má STU v reputácii medzi zamestnávateľmi.
Kritériá, podľa ktorých rebríček hodnotí univerzity, sú počet medzinárodných študentov, pomer počtu študentov na jedného vyučujúceho, reputácia univerzity v akademickej sfére, reputácia univerzity medzi zamestnávateľmi, výsledky v zamestnaní, citácie na fakultu, počet medzinárodných pedagógov na fakulte, medzinárodný výskum a udržateľnosť univerzity.
Podľa rebríčka QS World University ranking 2027, ktorý hodnotil takmer 9000 univerzít z celého sveta, sa STU umiestnila na zdieľanom 951. až 1000. mieste. Medziročne pritom pribudla takmer stovka nových hodnotených univerzít. Vlani STU figurovala medzi 1001. až 1200. pozíciou.
„Prienik medzi tisíc najlepších univerzít sveta nás veľmi teší. Neznamená však uspokojenie, ale, naopak, povzbudenie do ďalšej práce a napredovania. Umiestnenie v rebríčkoch nevnímame ako cieľ, ale ako indikátor dovnútra univerzity a dôležitý orientačný parameter pre potenciálnych študentov, pedagógov, vedcov či partnerov STU. Verím, že dokážeme byť ešte lepší,“ uviedol rektor STU Maximilián Strémy.
STU sa v rámci Slovenska umiestnila najlepšie v hodnotení reputácie medzi akademikmi, v medzinárodnom výskume, udržateľnosti a v hodnotení reputácie univerzity medzi zamestnávateľmi. Najlepšie umiestnenie na celom Slovensku má STU v reputácii medzi zamestnávateľmi.
Kritériá, podľa ktorých rebríček hodnotí univerzity, sú počet medzinárodných študentov, pomer počtu študentov na jedného vyučujúceho, reputácia univerzity v akademickej sfére, reputácia univerzity medzi zamestnávateľmi, výsledky v zamestnaní, citácie na fakultu, počet medzinárodných pedagógov na fakulte, medzinárodný výskum a udržateľnosť univerzity.