STU vyčlenila 8000 eur na podporu študentským organizáciám

Bratislava 20. novembra (TASR) - Celkovo 8000 eur poskytne Slovenská technická univerzita (STU) na podporu študentským organizáciám, ktoré uspeli so svojimi projektmi aktivít v prospech univerzity a jej študentov. Informuje o tom STU na svojom webe.



Študentská organizácia CHEM - Študentský spolok Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU získal podporu na tri projekty. Na vybavenie oddychovej zóny pre študentov bolo vyčlenených vyše 1143 eur, na zabezpečenie sedákov do posluchární fakulty viac ako 547 eur a 540 eur na odpadkové koše na separovanie odpadu.



Študentský cech strojárov Strojníckej fakulty STU uspel s dvoma projektmi. Podporu vo výške viac ako 3469 eur získal na čiastočnú výmenu počítačov do študovne v priestoroch Študentského domova Mladá Garda, spolu s Radou ubytovaných študentov Študentského domova Mladá Garda aj 300 eur na projekt separovanie odpadu v kuchynkách tohto internátu.



Na rekonštrukciu posilňovne Junák získal študentský parlament elektrotechnikov a informatikov STU 950 eur. Na online tréningy pre študentov na zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností a osobnostných zručností pôjde 700 eur. Okrem toho bude smerovať finančná podpora 350 eur aj na virtuálne podujatie Robota Fair 2020, zamerané na uplatnenie študentov a absolventov v praxi.



STU administratívne zabezpečí objednanie a úhradu tovarov a služieb v zmysle schválených projektov štandardnými procesmi objednávky, prípadne verejného obstarávania.