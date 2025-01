Študenta, obvineného v prípade útoku na gymnáziu, vzali do väzby

Pezinok 19. januára (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vzal študenta, obvineného v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, do väzby. Rozhodnutie sudcu pre prípravné konanie zatiaľ nie je právoplatné, obvinený si ponechal lehotu na prípadné podanie sťažnosti. Informovala o tom hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Dôvodom väzby je obava, že by obvinený mohol ujsť alebo pokračovať v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba," priblížila hovorkyňa s tým, že sudca zamietol návrh obvineného na uloženie dohľadu probačným a mediačným úradníkom. Prokurátor sa vzdal práva na podanie sťažnosti proti väzobnému rozhodnutiu.



Študent čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, sčasti dokonaného, sčasti v štádiu pokusu. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove podal v sobotu (18. 1.) návrh na vzatie obvineného do väzby.



Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivý zo spáchania skutku je 18-ročný študent z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval.