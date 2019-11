Študenti a herci pokračovali v štrajku, Jakeš obhajoval socializmus

Bratislava 7. novembra (TASR) - K štrajkujúcim študentom a hercom sa 21. novembra 1989 pridali aj niektorí členovia Komunistickej strany vo forme "Vyhlásenia radových komunistov". Text vyhlásenia prečítal spisovateľ Ľubomír Feldek na stretnutí Verejnosti proti násiliu (VPN) v priestoroch umeleckej besedy. Vo vyhlásení komunisti žiadali, aby sa ich strana "očistila jediným možným spôsobom, a to tým, že sa dobrovoľne a ihneď vzdá svojho protiprávneho a iba násilím udržiavaného vedúceho postavenia v spoločnosti."



Na treťom stretnutí VPN sa sformoval aj Koordinačný výbor hnutia, ktorého členmi sa stali Ján Budaj, Martin Bútora, Miroslav Cipár, Ľubomír Feldek, Fedor Gál, Eugen Gindl, Milan Kňažko, Vladimír Kompánek, Rudolf Sikora, Ladislav Snopko a Peter Zajac.



Práve Peter Zajac sa stretol s Václavom Havlom, čim sa prvý raz skontaktovali slovenské a české občianske hnutia. Havel odkázal Slovákom: "Pevne verím a dúfam, že federalizovaná totalita sa zmení na demokratickú federáciu, že budeme žiť ako dva svojprávne bratské národy, ako národy, ktoré budú žiť v duchu svojich tradícií a ktorých priateľstvo bude skutočne autentické."



Slovenskí i českí študenti pokračovali v štrajku. Demonštrácie a protestné pochody sa konali počas dňa resp. večer v Bratislave, Košiciach, Žiline, v Banskej Bystrici. V Prahe vznikal Koordinačný štrajkový výbor študentov a postupne sa k akcii pridávali aj ostatné mimopražské školy. Študenti aktívne roznášali po republike vyhlásenie adresované robotníkom a roľníkom.



Ideologický tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska (ÚV KSS) Gejza Šlapka a minister kultúry Pavel Koyš sa neúspešne pokúšali prehovoriť hercov Slovenského národného divadla, aby ukončili štrajk. Herci ich apel odmietli.



S občianskymi aktivistami rokoval premiér Ladislav Adamec. Keďže sa odmietol osobne stretnúť s Václavom Havlom, disidentov na schôdzke zastupoval Jan Ruml, ktorý vyslovil požiadavku vytvoriť nezávislú komisiu na vyšetrenie udalostí zo 17. novembra 1989. Hereckú obec reprezentoval Jiří Bartoška. Premiér Ladislav Adamec prisľúbil, že proti študentom nebude použité násilie, vyslovil sa však proti demonštráciám aj proti štrajku študentov a hercov.



Generálny tajomník ÚV KSČ Miloš Jakeš prijal v tento deň delegáciu robotníkov z Kladna a okolia, ktorá mu tlmočila podporu KSČ a žiadala "rázne opatrenia proti rozvratným silám". O možnom zásahu rokovali vojaci. Minister obrany generál Milan Václavík vyhlásil: "Sme tu na to, aby sme maximálne prispeli k zachovaniu nášho socialistického spoločenského zriadenia."



Armáda mala vo svojich radoch hľadať odborníkov schopných obsluhovať televíznu a rozhlasovú techniku – malo ísť o akciu Vlna zameranú na ovládnutie masmédií. Do Prahy tiež prišlo asi 4000 milicionárov, hoci Miloš Jakeš neskôr poprel, že by ich povolal.



Večer televízia prerušila vysielanie, aby Miloš Jakeš mohol vystúpiť s prejavom, v ktorom vyhlásil, že "socialistická cesta rozvoja je jedinou alternatívou".



V Prahe na Václavskom námestí sa konala prvá veľká organizovaná demonštrácia, ktorú uvádzal kňaz Václav Malý. Spomedzi hercov vystúpili Rudolf Hrušínský či Jiří Bartoška, prvý raz pred dvestotisícovým davom prehovoril aj Václav Havel ako predstaviteľ Občanského fóra. Zaznel tiež list kardinála Tomáška „všetkému ľudu Československa“, v ktorom cirkevný predstaviteľ odsúdil policajný zákrok a prosil za nenásilnú cestu. Večer medzi hercov Vinohradského divadla zavítal ich bratislavský kolega Marián Labuda.