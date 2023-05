Študenti budú môcť predčasne splatiť pôžičku z fondu

Bratislava 23. mája (TASR) - Študenti budú mať možnosť predčasne splatiť pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania bez poplatkov alebo iných nákladov súvisiacich s predčasným splatením pôžičky. Vyplýva to z novely zákona o Fonde na podporu vzdelávania z dielne SaS, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili.



Fond poskytuje pôžičky pre študentov aj pedagógov. Zákon už dnes umožňuje predčasné splatenie pôžičky poskytovanej fondom bez úhrady poplatkov alebo iných nákladov, a to iba pedagógom.



Predkladatelia pripomenuli, že fond poskytuje zvýhodnené pôžičky pre študentov. "Na výhodnosť pôžičky vplýva najmä jej konečná cena. Tú v prípade predčasného splatenia zvyšuje poplatok za predčasné splatenie, ktorý takto zbytočne zvyšuje náklady dlžníka. Zákonná možnosť predčasne splatiť pôžičku bez poplatkov preto v konečnom dôsledku prispeje k zníženiu ceny pôžičky pre študentov," uviedli v dôvodovej správe.



Možnosť predčasne splatiť pôžičku bez úhrady poplatkov sa bude týkať oboch typov pôžičiek pre študentov, ktoré fond poskytuje - teda stabilizačnej pôžičky a pôžičky pre študentov. Upraví sa spôsob stanovenia percenta nesplácaných pôžičiek bez ručiteľa, ktoré je rozhodné pre určenie, či bude možné poskytovať pôžičky bez ručiteľa alebo nie.



Pôžičky pre osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo dočasné útočisko, budú financované zo zdrojov dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva školstva.



Rade fondu sa umožní stanoviť samostatný termín na doručenie žiadostí o pôžičku v prípade pôžičiek na excelentných vysokých školách, ak študent žiada o účelovú pôžičku na úhradu školného, ktoré je podmienkou zápisu na štúdium alebo do ďalšej časti štúdia.



Pôžičku z fondu budú môcť po novom získať všetci zamestnanci vysokých škôl bez ohľadu na vek. Zároveň sa zjednotia podmienky pre všetkých pedagógov na všetkých úrovniach vzdelávania. Pri stanovení maximálnej výšky pôžičky pre pedagógov z pohľadu splátok sa nebudú brať do úvahy už v minulosti splatené pôžičky.



Okrem iného bude môcť fond vo svojom postupe využívať niektoré možnosti elektronizácie tak, ako ich podľa zákona o e-Governmente a podľa zákona proti byrokracii využívajú orgány verejnej moci.