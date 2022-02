Študenti budú môcť vďaka Summer Work and Travel stráviť leto v Amerike

Bratislava 12. februára (TASR) – Stovky študentov zo Slovenska budú môcť vďaka programu Summer Work and Travel stráviť leto v Amerike. Tento program ponúka vysokoškolákom príležitosť zdokonaliť sa počas letných prázdnin v angličtine, pracovať, ale aj cestovať po USA. Ide o najväčšiu vzdelávaciu a kultúrnu výmenu medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskom. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva USA na Slovensku.



Do programu sa môžu zapojiť študenti denného štúdia na akreditovaných vysokých školách alebo čerství absolventi. Študenti musia spĺňať podmienky na udelenie víz, musia mať základnú znalosť angličtiny a spolupracovať so sponzorskou agentúrou zo Slovenska, aby si zabezpečili pracovnú ponuku a poistenie. "Študenti sa musia vrátiť do začiatku zimného semestra, najneskôr však do 15. októbra. Každý, kto chce cestovať do Spojených štátov amerických, musí byť plne očkovaný vakcínami schválenými Svetovou zdravotníckou organizáciou," uviedli z Veľvyslanectva USA na Slovensku. Rovnaké protipandemické opatrenie platí aj na pôde Veľvyslanectva USA v Bratislave, preto sa na vízovom pohovore budú môcť zúčastniť len plne zaočkovaní študenti.



"Študenti, ktorí získali víza J-1 na akýkoľvek program za posledné štyri roky, nemusia absolvovať pohovor na veľvyslanectve. Týka sa to študentov, ktorí dostali letné pracovné a cestovné víza od roku 2018, ako aj študentov, ktorí dostali víza J-1 na akékoľvek iné americké programy vrátane výmenných pobytov a stáží na stredných školách," uviedla Emily Teickensonová, konzulka Veľvyslanectva USA na Slovensku. Rozšírenie kritérií na oslobodenie od pohovoru pre túto sezónu im podľa jej slov umožní zvýšiť očakávanú kapacitu programu.



Program Summer Work And Travel je kultúrno-vzdelávací výmenný pobyt, ktorý administruje Ministerstvo zahraničných vecí USA. Vysokoškolskí študenti cestujú do USA na J-1 víza a na letných brigádach pracujú spolu s americkými či ďalšími kolegami zo zahraničia. Mladí ľudia väčšinou pracujú v národných či zábavných parkoch ako čašníci, kuchári či plavčíci. Vízum tiež umožňuje študentom cestovať po USA ďalších 30 dní po ukončení brigády.