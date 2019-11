Študenti budú môcť vyjadriť svoj názor v simulovaných voľbách

Bratislava 19. novembra (TASR) - Aj pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami sa budú konať simulované študentské voľby. Možnosť voliť nanečisto budú mať niekoľko týždňov pred konaním riadnych volieb všetci stredoškoláci starší ako 15 rokov, študujúci na zaregistrovaných stredných školách. TASR o tom informovala Dominika Vargová z tímu študentských volieb.



Podľa Vargovej je tohtoročným plánom osloviť 100.000 stredoškolákov, či už terajších alebo len budúcich prvovoličov. Organizátor volieb v Nových Zámkoch Richard Prutkay si myslí, že projekt je dobrý, pretože podporuje zaangažovanosť mladých ľudí do sociálneho diania. Cieľom študentských volieb je pomôcť mladým zorientovať sa v politickom svete. Ide o apolitickú iniciatívu.



„Po tom, ako sme voľby spravili na škole sa viacero ľudí začalo aktívne zaujímať o politiku, keďže zistili, že aj oni môžu zmeniť stav vlády a že ich názor ľudia chcú vedieť,“ uviedol Prutkay. „Priamo po voľbách za mnou prišli študenti, ktorí povedali, že sa vďaka simulovaným voľbám vcítili do role skutočných voličov, naozaj si prelistovali hárky a programy strán a zamysleli sa nad tým, koho na papieri zakrúžkujú,“ doplnil.



Študentka Natália Zikmundová sa rozhodla voľby na svojej škole zorganizovať, pretože by podľa nej mali byť dobre informovaní, keďže je podstatné, koho budú voliť. „Je dôležité, aby volili zodpovedne a hlavne voliť išli. Chcela som, aby vedeli, že na ich názore naozaj záleží, a ak to robia srdcom, tak sa niečo naozaj môže zmeniť,“ uviedla. Vedeniu školy sa zo začiatku jej snaha voľby zorganizovať nepozdávala. „Najprv nám voľby vedenie neschválilo, preto som sa rozhodla že spravíme petíciu, ktorú podpísalo 200 študentov z 246, čo ukázalo, že študenti o voľby naozaj mali záujem a chceli si to vyskúšať,“ ozrejmila.



Prvé kolo študentských volieb sa bude konať približne tri týždne pred oficiálnym a druhé taktiež. Nasledovať bude sčítanie hlasov a zverejnenie výsledkov za jednotlivé kraje. Súčasťou študentských volieb sú aj rovesnícke workshopy zaoberajúce sa problematikou kritického myslenia, demokratických inštitúcií či aktívneho občianstva.