Študenti dopravných odborov budú môcť získať štipendium 8000 eur ročne

Bratislava 14. apríla (TASR) - Vysokoškolskí študenti dopravných odborov budú môcť získať od akademického roka 2025/2026 štipendium až 8000 eur ročne. Pripravených je 1500 štipendií pre študentov, ktorí sa rozhodnú pre štúdium alebo už študujú v nedostatkových odboroch. V pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave o tom informovala štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková a štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Róbert Zsembera.



„Štipendium je rozdelené na dve časti. Motivačné štipendium vo výške 4000 eur ročne môžu získať študenti automaticky a ak budú mať excelentné študijné výsledky, môžu získať ďalších 4000 eur ročne,“ uviedla štátna tajomníčka.



Ďalej doplnila, že na ministerstve dlhodobo zaznamenávajú situáciu s nedostatkom odborných zamestnancov, predovšetkým v železničných spoločnostiach. „Preto vítame a podporujeme všetky nástroje a aktivity, ktoré podporujú motiváciu mladých rozvíjať sa v odboroch, ktoré sú pre budúcnosť dopravy na Slovensku kľúčové. Aj vďaka tejto podpore môžeme prilákať viac talentovaných študentov, ktorí sa rozhodnú pre kariéru v doprave a infraštruktúre,“ dodala Žiláková.



Štátny tajomník ministerstva školstva uviedol, že štipendiá pre talentovaných študentov a pre nedostatkové odbory sú jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorých chcú udržať mladých ľudí doma a zároveň podporiť štúdium v týchto odboroch. „Na túto podporu talentovaných študentov bakalárskeho a po novom už aj magisterského a inžinierskeho stupňa štúdia sme vyčlenili 38 miliónov eur z európskych prostriedkov a 15 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Financované by to malo byť teda do roku 2029,“ dodal Zsembera.



Štipendium budú môcť čerpať študenti v rámci študijných programov v oblasti železničnej dopravy, poštového inžinierstva, leteckej dopravy, cestnej dopravy, vodnej dopravy, dopravnej logistiky podniku, manažérstva leteckej dopravy, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb.