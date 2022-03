Študenti EUBA by zo zahraničných VŠ prevzali na slovenské viacero vecí

Bratislava 19. marca (TASR) - Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA), ktorí absolvovali výmenné pobyty na viacerých univerzitách akreditovaných AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Busines), by zo zahraničných vzdelávacích systémov do toho slovenského prevzali viacero vecí. Patrí medzi ne napríklad povinná práca v skupinách či predmety vyučované formou kurzov. TASR o skúsenostiach študentov informoval prorektor pre medzinárodné vzťahy EUBA Boris Mattoš.



Študent Roman Mrenka strávil semester štúdiom na Stiftelsen Högskolan i Jönköping University vo Švédsku. "Najväčšmi som ocenil prácu v skupine. Pedagógovia nám prízvukovali, že základom úspechu je dobre fungujúci tím, v ktorom sa ľudia dokážu dopĺňať. Skupinky majú byť čo najrôznorodejšie, aby sa dosiahla čo najvyššia efektívnosť," priblížil Mrenka. Vyzdvihol tiež organizáciu výučby a neporovnateľne väčšiu voľnosť pri štúdiu. "Univerzita fungovala v režime 24/7, čo sa na Slovensku nevidí. Semester bol rozdelený na dva šesťtýždňové bloky. V každom sa študovali po dva predmety, pričom každý sme mohli prebrať viac do hĺbky," priblížil.



Štúdium na HHL Leipzig Graduate School of Management absolvovala Linda Rusnáková. Hlavným zámerom univerzity je podľa nej formovanie lídrov, ktorí budú inovatívni a podnikaví, s jasným cieľom postaveným na hodnotách a zodpovednosti voči okoliu. Za najväčší bonus štúdia v Lipsku však označila vysoko motivujúce a inšpiratívne prostredie.



Držiteľom akreditácie AACSB je aj National Institute of Development Administration v Thajsku, kde absolvoval semester Tomáš Mihalovič. Podľa jeho slov na univerzite vyučovali profesori z celého sveta. Ako tvrdí, väčšina príde do Thajska len na mesiac, počas ktorého sa venuje iba vybranej disciplíne. "Na thajskej univerzite trvá jeden predmet celý mesiac, avšak počet hodín je rovnaký, ako napríklad na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Súčasťou intenzívneho štúdia je množstvo praktických úloh a prípadových štúdií," priblížil Mihalovič. Vyzdvihol individuálnu i tímovú aktivitu.



Mrenka by prevzal zo švédskeho vzdelávacieho systému povinnú prácu v skupinách. Každý predmet mal tímovú prácu, ktorá bola hodnotená do výslednej známky, uviedol študent. "Predmety sú vyučované formou kurzov. Všetky kurzy sú poprepájané a nadväzujú na seba. Každý kurz trvá niekoľko dní, týždňov alebo mesiacov v závislosti od jeho náročnosti. Študenti sa tak môžu sústrediť primárne na jednu oblasť a majú dostatok času na pochopenie problematiky i riešenie úloh," povedala Rusnáková. Zároveň ocenila i komunikáciu pedagogického zboru so študentmi.



V roku 1916 vznikla v Spojených štátoch amerických organizácia American Assembly of Collegiate Schools of Business. Neskôr sa premenovala AACSB. Doteraz akreditovala vyše 900 vysokých škôl ekonomického zamerania. EUBA patrí tiež medzi školy akreditované AACSB.