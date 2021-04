Študenti FIIT STU budú môcť lepšie spoznať informačné technológie

Bratislava 30. apríla (TASR) – Študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave budú môcť lepšie spoznávať informačné technológie v praxi a nazrieť hlbšie do telekomunikačného sveta. Umožní im to spolupráca na základe memoranda, ktoré podpísalo vedenie fakulty s mobilným operátorom.



Víziou je podľa dekana FIIT STU Ivana Kotuliaka prinášanie najnovších poznatkov a technológií čo najbližšie k študentom. "Sme radi, že môžeme študentom sprostredkovávať know-how a skúsenosti odborníkov z praxe v prednáškach či vedení záverečných prác. Na druhej strane môžeme budovať technicky vyspelé laboratóriá, v ktorých sa naši študenti pozrú na najmodernejšie technológie zblízka," skonštatoval Kotuliak.



Fakulta vidí v spolupráci prínos najmä v možnosti prinášania najmodernejších poznatkov a skúseností odborníkov z praxe do vzdelávania študentov, ako aj vo vybudovaní vlastnej 4G a 5G siete. Pre študentov majú byť pravidelne organizované prednášky a semináre, konzultácie záverečných prác poslucháčov, ale tiež ponúkané témy na spracovanie odborných prác. "Zapožičiame na neurčitú dobu na účely výučby 4G a 5G základňovú stanicu (vysielač), aby študenti mohli lepšie spoznať tieto technológie v praxi," priblížil technický riaditeľ mobilného operátora 4ka Patrik Kollaroci.