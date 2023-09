Študenti i vedci môžu žiadať o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenskí vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci môžu žiadať o štipendiá Akcie Rakúsko - Slovensko (ARS) na študijné a výskumné pobyty v Rakúsku. Termín podania žiadosti je do 15. októbra. TASR o tom informoval Ján Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) s tým, že štipendium je dostupné pre rôzne úrovne vysokoškolského vzdelávania.



Študenti druhého stupňa vysokých škôl môžu získať štipendium vo výške 1150 eur na mesiac na vypracovanie diplomovej práce a doktorandi štipendium vo výške 1150 eur na mesiac. Vedeckí a pedagogickí pracovníci, ktorí sú do desať rokov od ukončenia PhD. alebo nehabilitovaní, môžu získať štipendium vo výške 1400 eur na mesiac.



ARS podporuje aj spoločné projekty slovenských vysokých škôl s rakúskymi univerzitami a odbornými vysokými školami, ako aj akadémií vied oboch krajín. Do 15. októbra môžu predkladať aj iniciatívne projekty, v ktorých si partneri zvolia témy na naplnenie cieľov. Podmienkou je, že musia byť v súlade s cieľmi ARS.