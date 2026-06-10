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Študenti majú posledné dni na vyjadrenie názoru na štúdium v prieskume
Prieskum je anonymný a jeho vyplnenie zaberie iba desať minút.
Autor TASR
Bratislava 10. júna (TASR) - Študenti prvého a druhého stupňa denného štúdia verejných vysokých škôl majú posledné dni na vyjadrenie svojho názoru na štúdium v prieskume Hodnoť.to. Výsledky budú zdrojom pre vysoké školy, študentov aj tvorcov vzdelávacích politík. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ktoré prieskum spolu s ministerstvom školstva realizuje.
„Kvalitné vysoké školstvo si žiada aktívne zapojenie sa študentov. Chceme počuť ich hlasy, pretože oni najlepšie vedia pomenovať, čo im počas štúdia pomáha, čo by sa malo zmeniť a kde je potrebné sústrediť ďalšie úsilie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Prieskum je anonymný a jeho vyplnenie zaberie iba desať minút. Študentom je k dispozícii v piatich jazykových verziách (v slovenčine, maďarčine, ukrajinčine, ruštine a angličtine). Zozbierané údaje budú vyhodnotené na úrovni vysokých škôl, fakúlt aj študijných odborov, ako aj podľa jednotlivých oblastí spokojnosti. Ministerstvo školstva ich po vyhodnotení prieskumu zverejní na svojej webovej stránke na jeseň 2026.
„Prieskum je autentickým pohľadom na to, ako študenti vnímajú svoje štúdium, akademické prostredie či služby vysokých škôl. Čím viac študentov sa zapojí, tým presnejší a hodnotnejší obraz o stave slovenského vysokého školstva získame. Odpovede študentov sú cenné dáta, ktoré poslúžia na lepšie pochopenie ich potrieb,“ doplnil generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.
„Kvalitné vysoké školstvo si žiada aktívne zapojenie sa študentov. Chceme počuť ich hlasy, pretože oni najlepšie vedia pomenovať, čo im počas štúdia pomáha, čo by sa malo zmeniť a kde je potrebné sústrediť ďalšie úsilie,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Prieskum je anonymný a jeho vyplnenie zaberie iba desať minút. Študentom je k dispozícii v piatich jazykových verziách (v slovenčine, maďarčine, ukrajinčine, ruštine a angličtine). Zozbierané údaje budú vyhodnotené na úrovni vysokých škôl, fakúlt aj študijných odborov, ako aj podľa jednotlivých oblastí spokojnosti. Ministerstvo školstva ich po vyhodnotení prieskumu zverejní na svojej webovej stránke na jeseň 2026.
„Prieskum je autentickým pohľadom na to, ako študenti vnímajú svoje štúdium, akademické prostredie či služby vysokých škôl. Čím viac študentov sa zapojí, tým presnejší a hodnotnejší obraz o stave slovenského vysokého školstva získame. Odpovede študentov sú cenné dáta, ktoré poslúžia na lepšie pochopenie ich potrieb,“ doplnil generálny riaditeľ CVTI SR Róbert Gálik.