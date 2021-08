Študenti majú posledný deň na získanie miestenky na Expo v Dubaji

Bratislava 31. augusta (TASR) - Stredoškoláci a študenti vysokých škôl majú v utorok poslednú možnosť nominovať seba alebo svojho učiteľa na "vesmírny týždeň" v rámci svetovej výstavy Expo Dubaj. Výzvu vyhlásilo ešte začiatkom júna ministerstvo školstva. Termín na zaslanie prihlášky je do 31. augusta. TASR o tom v utorok informoval odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Na zapojenie sa do výzvy je potrebné splniť niekoľko podmienok. Záujemcovia musia napríklad poslať ukážku svojej práce/projektu či napísať esej, prečo sa chcú na "vesmírnom týždni" na Expo Dubaj zúčastniť. Podmienkou je aj najneskôr do 1. novembra dovŕšiť vek 18 rokov. Všetky informácie a dokumenty na prihlásenie je potom potrebné poslať na e-mailovú adresu dubaj@minedu.sk, a to najneskôr do 31. augusta.



Učiteľa môžu nominovať jeho žiaci alebo študenti, ak pošlú fotku z hodiny a fotku projektu na vesmírnu tematiku, vypracovaný spoločne s učiteľom, ktorého chcú nominovať. Zároveň je potrebné pripojiť aj sloh alebo esej, v ktorých uvedú, čím je ich učiteľ výnimočný a prečo by sa mal práve on zúčastniť "vesmírneho týždňa" na Expo Dubaj.



Expo Dubaj bude prvou svetovou výstavou, ktorá sa uskutoční v regióne Blízkeho východu, Afriky a Ázie, a zároveň prvou v arabskom svete. Hlavná téma výstavy Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti je symbolom inovácie a progresu.