Študenti medicíny kritizujú zvyšovanie počtu medikov

Bratislava 25. januára (TASR) - Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA) nesúhlasí s plánovaným navyšovaním počtu medikov na lekárskych fakultách. Obáva sa, že to povedie k prehlbovaniu existujúcich medzier v kvalite prípravy budúcich lekárov a zníženiu atraktivity fakúlt. Študenti preto žiadajú prehodnotenie návrhu. TASR o tom informovala prezidentka asociácie Laura Banovčanová.



Podotkla, že prvým krokom v riešení personálnej poddimenzovanosti zdravotníctva je v rámci vysokého školstva trvalé odstránenie už existujúcich závažných nedostatkov. Ich riešenia si podľa asociácie vyžadujú strategický plán aj finančné krytie zo strany štátu. "Až po nastavení systému do podoby, ktorá bude spoľahlivo zodpovedať súčasným počtom študujúcich, môžeme iniciovať prípadné rokovania na tému ich navyšovania," skonštatovala asociácia.



Zároveň zdôraznila, že akékoľvek zmeny by mali byť konštruktívne prediskutované so všetkými zainteresovanými stranami na odbornej úrovni. Študenti medicíny žiadajú rezorty zdravotníctva a školstva, ako aj vedenia lekárskych fakúlt a príslušných univerzít o prehodnotenie návrhu. Tiež o prizvanie SloMSA k diskusii a racionálne rozloženie jednotlivých krokov v čase. Banovčanová pripomenula aj dôležitosť akademických senátov univerzít a fakúlt, ktoré o tom rozhodujú.



Lekárske fakulty na Slovensku budú môcť v nasledujúcom školskom roku prijať o 150 študentov viac. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že zvýšenie počtu študentov nie je riešením nedostatku lekárov v nemocniciach, ale záväzkom ďalej zdokonaľovať vzdelávací systém a pokračovať v opatreniach. V tejto súvislosti podotkol, že vláda s vedeniami fakúlt hovorí o ďalších projektoch.