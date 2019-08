Študenti môžu predkladať žiadosti o pôžičku na podporu vzdelávania

Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku.

Bratislava 13. augusta (TASR) - Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. TASR o tom informovala Adriana Orthová z Fondu na podporu vzdelávania.



"Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1000 eur," uviedla Orthová. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek.



Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. "Toto zvýšenie bolo možné najmä vďaka efektívnemu hospodáreniu fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch," skonštatovala Orthová. V súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1800 študentov.



Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra.



Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk.