Študenti môžu žiadať o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania

Bratislava 17. augusta (TASR) – Študenti môžu v týchto dňoch predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky ich poskytovania na akademický rok 2020/2021. TASR o tom informovala referentka kontroly Fondu na podporu vzdelávania Jana Zvozilová.uviedla Zvozilová. V prípade študentov prvého a druhého stupňa štúdia je to zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 500 eur a v prípade študentov tretieho stupňa štúdia ide o zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1000 eur.Ďalšou zmenou je úprava a zjednodušenie podmienok, ktoré musí spĺňať ručiteľ.poznamenala Zvozilová. Zároveň došlo k výraznému zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na šesť miliónov eur, čo je o 1,5 milióna eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku.tvrdí Zvozilová.V súvislosti so zvýšením finančných prostriedkov určených na pôžičky pre študentov fond predpokladá, že v akademickom roku 2020/2021 bude môcť finančne podporiť viac ako 2000 študentov.Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Detailné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú dostupné na webovom sídle fondu www.fnpv.sk Fond taktiež zverejnil podmienky predkladania žiadostí o stabilizačnú pôžičku určenú pre študentov odboru ošetrovateľstvo v prvom stupni štúdia v dennej forme štúdia v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Detailné informácie o podmienkach poskytovania stabilizačných pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webe www.stabilizacnepozicky.sk