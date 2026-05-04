Študenti predstavia na samite S3 svoje projekty trom hlavám štátov
Cieľom samitu S3 je aj podpora inovácií, výmena skúseností a prepájanie študentov s odbornou verejnosťou.
Autor TASR
Bratislava 4. mája (TASR) - Súčasťou samitu S3, ktorý sa uskutoční 12. mája v Bratislave za účasti prezidenta SR Petra Pellegriniho, prezidenta Českej republiky Petra Pavla a prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van der Bellena, budú aj prezentácie študentských projektov zo všetkých troch krajín. Stredoškolskí študenti predstavia hlavám štátov inovatívne projekty zamerané najmä na nové technológie, zdravotnícke riešenia či digitálne služby. TASR o tom informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Cieľom tejto iniciatívy je podporiť mladé talenty a prepojiť ich s odbornou a politickou reprezentáciou. Z každej krajiny boli vybrané tri ukážkové projekty, ktoré reprezentujú aktuálne inovácie mladých ľudí. Cieľom samitu S3 je aj podpora inovácií, výmena skúseností a prepájanie študentov s odbornou verejnosťou.
Zo Slovenska sa predstaví projekt „Tools for Patients with Parkinson Disease“, zameraný na výskum vplyvu cvičenia na priebeh Parkinsonovej choroby, projekt „Adrema“, ktorý využíva umelú inteligenciu na tréning dispečerov tiesňových liniek, a projekt „Z lavičky na ľad s fyzikou v hlave“, kniha pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy, ktorá prepája hokejové situácie s fyzikálnymi princípmi.
Česko budú zastupovať projekty „Hope To See“, ktorý vyvíja inteligentné okuliare pre nevidiacich, projekt „Mabelor“, zameraný na podporu záchranných zložiek a ochranu obyvateľstva, a aplikácia „Work Finder“, ktorá prepája študentov s pracovnými príležitosťami.
Rakúšania predstavia projekt „Automated Interior Visualization“ využívajúci algoritmy na tvorbu 3D modelov interiérov, projekt „KiYou - Children's Rights Puppet Theatre for Early Childhood Education Institutions“, ktorý približuje deťom tému ľudských práv, a projekt „Musical Project Hair“ zameraný na rozvoj kreatívneho talentu mladých ľudí.
