Študenti predstavovali na Strojárskej olympiáde svoje projekty
Strojárska olympiáda je platformou, ktorá motivuje študentov stredných škôl rozvíjať svoje technické zručnosti.
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Študenti zo 14 stredných škôl z celého Slovenska predstavovali na utorkovej Strojárskej olympiáde svoje projekty. Devätnásty ročník podujatia sa konal na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
„Do finále postúpilo celkovo 66 projektov, ktoré reflektovali široké spektrum tém - od konštrukčných riešení cez automatizáciu a robotiku až po inovatívne technologické prototypy,“ priblížil hovorca. Medzi projektmi, ktoré zvlášť zaujali odbornú porotu aj návštevníkov, bol podľa neho prototyp motocykla vytvorený z bežnej kolobežky.
Strojárska olympiáda je platformou, ktorá motivuje študentov stredných škôl rozvíjať svoje technické zručnosti, prezentovať vlastné projekty a nadväzovať kontakty s odborníkmi z praxe aj akademického prostredia. „Strojárska olympiáda každoročne potvrdzuje, že mladí ľudia na Slovensku majú talent, nápady aj odhodlanie meniť veci k lepšiemu. Mimoriadne nás teší ich schopnosť prepájať teóriu s praxou a prinášať riešenia, ktoré majú reálny potenciál uplatnenia,“ dodal dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš.
