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Študenti programu Ambasádorské školy EP diskutovali s R. Metsolovou
Pred vyhodnotením a slávnostným odovzdaním plakiet a diplomov sa študenti a učitelia zapojili do diskusie s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou.
Autor TASR
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Bratislava 13. júna (TASR) - Európsky parlament (EP) v Bratislave ocenil v piatok (12. 6.) účastníkov tohtoročného programu Ambasádorské školy EP. Sedem najúspešnejších tímov pocestuje do Štrasburgu. Pred vyhodnotením a slávnostným odovzdaním plakiet a diplomov sa študenti a učitelia zapojili do diskusie s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou. TASR o tom informovali v sobotu z Kancelárie EP na Slovensku.
Udelením titulu Ambasádorská škola EP 18 stredným školám zo všetkých kútov Slovenska vyvrcholil desiaty ročník rovnomenného programu. Žiaci sa počas diskusie s predsedníčkou EP pýtali na jej začiatky v politike, postavenie žien v spoločnosti aj aktuálne geopolitické výzvy, ktorým čelí náš kontinent, ako je obrana a bezpečnosť, migrácia a technologická transformácia.
V súťaži na prvom mieste skončila Stredná odborná škola podnikania a služieb v Žiline - Bytčici, druhé miesto obsadila Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou, tretie miesto získalo Gymnázium Golianova v Nitre. Titul Ambasádorskej školy EP získalo ďalších 15 škôl.
Program sa začal na Slovensku v školskom roku 2016/2017 a do dnešného dňa sa doňho zapojili desiatky stredných škôl z celého Slovenska. Z nich 114 získalo titul „Ambasádorská škola EP“. Ide o vzdelávací program zameraný na žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Program neprináša len fakty o EÚ, zameriava sa aj na priamu skúsenosť s európskym občianstvom a na jej význam pre každodenný život mladých ľudí.
Udelením titulu Ambasádorská škola EP 18 stredným školám zo všetkých kútov Slovenska vyvrcholil desiaty ročník rovnomenného programu. Žiaci sa počas diskusie s predsedníčkou EP pýtali na jej začiatky v politike, postavenie žien v spoločnosti aj aktuálne geopolitické výzvy, ktorým čelí náš kontinent, ako je obrana a bezpečnosť, migrácia a technologická transformácia.
V súťaži na prvom mieste skončila Stredná odborná škola podnikania a služieb v Žiline - Bytčici, druhé miesto obsadila Cirkevná spojená škola vo Vranove nad Topľou, tretie miesto získalo Gymnázium Golianova v Nitre. Titul Ambasádorskej školy EP získalo ďalších 15 škôl.
Program sa začal na Slovensku v školskom roku 2016/2017 a do dnešného dňa sa doňho zapojili desiatky stredných škôl z celého Slovenska. Z nich 114 získalo titul „Ambasádorská škola EP“. Ide o vzdelávací program zameraný na žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii, európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov na vybraných školách. Program neprináša len fakty o EÚ, zameriava sa aj na priamu skúsenosť s európskym občianstvom a na jej význam pre každodenný život mladých ľudí.