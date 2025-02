Študenti sa môžu prihlásiť do robotickej súťaže First Global Slovensko

Bratislava 6. februára (TASR) - Stredoškoláci sa môžu prihlásiť do robotickej súťaže First Global Slovensko 2025. Uskutoční sa pravdepodobne koncom apríla a súťažiť sa bude o postup na svetové finále. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia First Global Slovakia Adam Kukla.



"Každý rok sa v štatistikách posúvame vyššie. V tomto roku preto máme vysoké ambície a už teraz sa tešíme na inovatívne riešenia talentovaných tímov," uviedol Kukla.



Priblížil, že tento rok bude v súťaži viacero zmien. "Do súťaže je možné vstúpiť prostredníctvom troch výziev, pričom z každej sa očakáva iný výstup," podotkol Kukla. Vysvetlil, že základnou časťou je tzv. hardvérová výzva, kde tím navrhuje, konštruuje a programuje robota pre súťaž v hernej aréne. Témou je tento rok Výživa pre budúcnosť.



Predseda špecifikoval, že tímy budú musieť pomocou robota premiestňovať lopty, ktoré predstavujú zdroje vody a energie, a produkovať potraviny v podobe kociek, ktoré následne dopravia do skladu. Najkreatívnejšiemu tímu bude udelená špeciálna cena za dizajn, ktorá ocení inovačný prístup ku konštrukcii a ovládaniu robota. Okrem hlavnej výzvy budú tímy hodnotené aj v tímovej výzve a vo výzve nových technológií.



Študenti stredných škôl sa môžu prihlásiť do 14. februára, pričom tím sa musí skladať z troch až 12 študentov a vedúceho mentora, ktorý má v čase registrácie minimálne 18 rokov a nie je študentom strednej školy.