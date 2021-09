Študenti sa môžu prihlásiť do súťaže Medik roka a Florence roka

Bratislava 18. septembra (TASR) - Medici a študenti ošetrovateľstva sa môžu do piatka (24. 9.) prihlásiť do šiesteho ročníka súťaže Medik roka a Florence roka. V októbri si tak v spišskonovoveskej nemocnici budú môcť vyskúšať, ako dokážu vo svojich profesiách spolupracovať pri reálnej starostlivosti o pacienta. TASR o tom informovala komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare Jana Fedáková.



Generálny riaditeľ siete Radoslav Čuha priblížil, že po prvý raz súťaže spojili, aby poukázali na dôležitosť spolupráce medzi lekárom a sestrou. "Aby totiž pacient získal čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, tieto dve profesie musia vzájomne kooperovať a pomáhať si, lebo tak ako sestra potrebuje lekára, aj lekár potrebuje sestru," zdôraznil s tým, že sa študenti budú môcť dozvedieť viac o trendoch v modernej medicíne od špičkových odborníkov.



Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odboru všeobecné lekárstvo a budúce sestry 3. ročníka denného štúdia v odbore ošetrovateľstvo na univerzitách a vysokých školách alebo v odbore diplomovaná všeobecná sestra na stredných zdravotníckych školách vo vyššom odbornom vzdelaní.



V troch postupových kolách si sily zmeria 24 finalistov, a to 12 medikov a 12 budúcich sestier. Prvým je samotná registrácia do súťaže, následne prihlásení vypracujú prípadové štúdie formou online kvízu a záverečné kolo tvorí víkendové sústredenie. Počas neho čaká na medikov a budúce sestry séria odborných prednášok a praktických workshopov a vyhlásenie hlavných víťazov súťaže.



Tohtoročné finále sa uskutoční 22. až 24. októbra v spišskonovoveskej nemocnici.