Študenti sa obávajú maturitnej skúšky, podľa ministerstva sa uskutoční

Bratislava 12. decembra (TASR) – Niektorí maturanti sa obávajú, ako zvládnu maturitné skúšky. Pripomínajú, že terajší maturanti sú v obzvlášť náročnej pozícii, nakoľko strávili skoro polovicu stredoškolského štúdia doma. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre TASR uviedol, že v školskom roku 2021/2022 sa bude štúdium v stredných školách ukončovať prezenčnou formou tak, ako to bolo v období pred nástupom pandémie ochorenia COVID-19.



"Dnes je už všeobecne známe, že dištančné vyučovanie nie je rovnako efektívne ako prezenčné. Mnohí sa necítia byť pripravení na maturitnú skúšku a je pochopiteľné, že začínajú vznikať nové petície a iniciatívy za zrušenie maturít," povedal pre TASR prezident Aliancie stredoškolákov Kristián Krivda. Upozornil, že posledné dva roky sú dôkazom, že maturitná skúška nie je dostatočne flexibilná a adaptovaná na 21. storočie.



Aliancia stredoškolákov tvrdí, že je najvyšší čas otvoriť konverzáciu o reforme maturitnej skúšky. Podľa Krivdu však z dlhodobého hľadiska tiež nie je reálne rušiť maturitu každý rok. "Pokiaľ však bude dištančné vyučovanie pretrvávať aj v januári, budeme kompetentné orgány žiadať minimálne o redukciu učiva. Tohtoročná maturita musí v nejakej forme zohľadňovať okolnosti, za akých fungovalo školstvo počas pandémie," dodal Krivda.



Rezort školstva uviedol, že školy boli od septembra riadne otvorené, riadia sa školským COVID semaforom. Napriek aktuálnej situácii a zatvoreniu stredných škôl bola informácia o riadnom priebehu maturitných skúšok, záverečných a absolventských skúšok komunikovaná niekoľkokrát so zriaďovateľmi, ako aj riaditeľmi škôl. "Pričom školy sú schopné realizovať maturitné skúšky, záverečné a absolventské skúšky prezenčnou formou, vrátane všetkých ich zložiek," dodalo ministerstvo školstva.



Maturant Maximilián Kubík z Gymnázia Grösslingová v Bratislave poukázal na to, že online výučba nie je adekvátnou náhradou prezenčného vyučovania. "Na dištančnom vzdelávaní žiaci strácajú motiváciu učiť sa a nedostatok kontaktu s rovesníkmi im spôsobuje sociálne aj psychické problémy," povedal maturant. Pozastavil sa aj nad zatváraním škôl najmä v Bratislavskom kraji, kde je vysoká zaočkovanosť aj medzi žiakmi a študentmi. Pýtal sa, ako má človek, ktorý chce maturovať z chémie, zložiť skúšku, keď mu neumožnili vyskúšať si pokusy, ktoré sú jej súčasťou. Tiež ho zaujímalo, ako má zmaturovať študent, ktorý nemá prístup k internetu a posledné dva roky mu neposkytli takmer žiadne vzdelanie.



V súvislosti s maturitami v roku 2022 vznikla už aj petícia za jej zrušenie, ktorú podpísalo viac ako 18.000 ľudí.