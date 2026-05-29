< sekcia Slovensko
Študenti si zmerajú vedomosti a digitálne zručnosti v súťaži Ideathon
Vlastný pohľad na aktuálne výzvy digitálnej doby ponúkli desiatky stredoškolských tímov z celého Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Súťaž Ideathon 2026 pozná finalistov prvého kola. Odborná porota vybrala z každého samosprávneho kraja Slovenska jeden tím, ktorý postúpi do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční počas Letného Summitu Digitálnej koalície v Bratislave 17. júna. TASR o tom informovala PR manažérka Digitálnej koalície Veronika Kováčová.
Vlastný pohľad na aktuálne výzvy digitálnej doby ponúkli desiatky stredoškolských tímov z celého Slovenska. Z celkového počtu 57 prihlásených projektov vybrala odborná porota osem najzaujímavejších riešení, pričom každé z nich reprezentuje jeden kraj.
Súťaž organizuje Digitálna koalícia v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko a združením SK8 - Samosprávne kraje Slovenska. Svoje odborné skúsenosti z oblasti AI do súťaže prináša aj Splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, kritické myslenie, tímovú spoluprácu a digitálne kompetencie mladých ľudí prostredníctvom riešenia reálnych spoločenských výziev.
„Projekty finalistov ukazujú, že mladí ľudia dokážu veľmi citlivo vnímať riziká online priestoru a zároveň prichádzať s modernými a praktickými riešeniami. Mnohé z návrhov by vedeli nájsť reálne uplatnenie v školách či pri ochrane detí v digitálnom prostredí,“ uviedol predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Finalisti v júni pred odbornou porotou predstavia rozpracované riešenia vo forme prezentácií a absolvujú diskusiu s expertmi. Na základe ich výkonu porota vyberie tri najlepšie tímy Ideathonu 2026.
Vlastný pohľad na aktuálne výzvy digitálnej doby ponúkli desiatky stredoškolských tímov z celého Slovenska. Z celkového počtu 57 prihlásených projektov vybrala odborná porota osem najzaujímavejších riešení, pričom každé z nich reprezentuje jeden kraj.
Súťaž organizuje Digitálna koalícia v spolupráci s organizáciou Junior Achievement Slovensko a združením SK8 - Samosprávne kraje Slovenska. Svoje odborné skúsenosti z oblasti AI do súťaže prináša aj Splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Cieľom projektu je rozvíjať kreativitu, kritické myslenie, tímovú spoluprácu a digitálne kompetencie mladých ľudí prostredníctvom riešenia reálnych spoločenských výziev.
„Projekty finalistov ukazujú, že mladí ľudia dokážu veľmi citlivo vnímať riziká online priestoru a zároveň prichádzať s modernými a praktickými riešeniami. Mnohé z návrhov by vedeli nájsť reálne uplatnenie v školách či pri ochrane detí v digitálnom prostredí,“ uviedol predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Finalisti v júni pred odbornou porotou predstavia rozpracované riešenia vo forme prezentácií a absolvujú diskusiu s expertmi. Na základe ich výkonu porota vyberie tri najlepšie tímy Ideathonu 2026.