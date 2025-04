Študenti SŠ sa môžu zapojiť do štvrtého ročníka ekologickej olympiády

Bratislava 30. apríla (TASR) - Študenti stredných škôl (SŠ) sa môžu zapojiť do štvrtého ročníka ekologickej olympiády. Pri príležitosti Dňa Zeme ju vyhlásilo občianske združenie ČZ. Prihlasovanie je otvorené do 2. mája.



„Študenti a študentky budú odpovedať na otázky v štyroch hlavných témach - Ekologické systémy, Príroda a ľudské zdravie, Ekológia a ekonomika, Ekologický aktivizmus,“ ozrejmil Marek Dobeš zo združenia.



Priblížil, že účastníkom súťaže sa po prihlásení môže stať každý študent a študentka strednej školy. Ako dodal, po uzatvorení prihlasovania budú prihláseným účastníkom na mail, z ktorého sa prihlásili, zaslané otázky na vypracovanie a termín, do ktorého musia byť vypracované.



Prihlásenie do súťaže prebieha zaslaním e-mailu na adresu buducnostjezelena@gmail.com. Zároveň je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, ročník a školu, ktorú účastník navštevuje.