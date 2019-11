Študenti štrajkovali, Jakeš povolal milicionárov s ostrými nábojmi

Bratislava 6. novembra (TASR) - Študenti vysokých škôl oficiálne vstúpili do štrajku. Protest proti policajnému zásahu 17. novembra v Prahe predniesli aj piati poslucháči Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FFUK) v Bratislave. Spomedzi pedagógov ich ako prvý podporil literárny vedec Valér Mikula.



Zhodou okolností išlo o študentov, ktorí organizovali demonštráciu v Bratislave už vo štvrtok 16. novembra 1989.



"Ostatní išli väčšinou na víkend domov, my sme zostali na internáte. Keď sme sa dozvedeli, čo sa udialo 17. novembra 1989 v Prahe, dali sme sa dohromady a napísali sme k tomu svoje stanovisko, presnejšie list adresovaný predsedovi vlády Ladislavovi Adamcovi. V ňom sme vyjadrili rozhorčenie nad policajným zásahom a žiadali sme jeho vyšetrenie," spomína na tieto dni Radoslav Števčík, tajomník Filozofickej fakulty UK, ktorý v tom čase na fakulte študoval. Bol jedným z iniciátorov vzniku Študentského hnutia a štrajkového výboru študentov na FFUK.



Spolu so Števčíkom tvorili päticu prvých odvážlivcov Adriana Hosťovecká, Rastislav Rigo, Andrea Červená a Milan Novotný.



"V pondelok ráno sme sa stretli vo foyeri Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí. Valér Mikula sa za nás postavil ako prvý a dodal nám odvahu. Potom sme trvali na tom, že chceme pokračovať v zhromaždení v aule," doplnil Radoslav Števčík.



Piati študenti prečítali svoje vyhlásenie tak, že každý z nich predniesol jednu vetu – aby sa vina rozložila na všetkých. Na to vyskočil Valér Mikula na podokenicu a povedal, že študentom drží palce. "Povedal som si, že ich treba podporiť – tým skôr, že som tam napríklad zazrel nášho ideologického prodekana, zúrivého normalizátora," uviedol Valér Mikula v rozhovore pre TASR.



Potom študentov pustili do auly, kde zhromaždenie pokračovalo ďalej. Školami a internátmi sa šírili informácie o štrajku, aj o generálnom štrajku pripravovanom na 27. november. Diskutovali aj študenti v Žiline, v Košiciach a ďalších mestách.



V Umeleckej besede sa konalo ďalšie zhromaždenie Verejnosti proti násiliu, Ján Budaj bol poverený vedením jej koordinačného výboru. V Štúdiu S herci na čele s Milanom Kňažkom a Milanom Lasicom oznámili, že požiadavky a aktivity študentov podporia.



Štrajkovali aj študenti českých vysokých škôl. Vydali vyhlásenie adresované robotníkom a roľníkom. Konštatovali, že myslia aj na ich požiadavky a žiadali ich, aby podporili študentský štrajk. Vo vyhlásení tiež vysvetľovali jeho dôvody.



V tento deň sa tiež konalo mimoriadne zasadnutie vlád Československa, a tiež Českej i Slovenskej republiky. Premiér Ladislav Adamec predniesol návrh vyhlásenia, ktoré zásah na Národní třídě označilo za neprimeraný, vyslovilo nad ním ľútosť a žiadalo jeho vyšetrenie. Federálna vláda tento text zamietla a Adamec z jej rokovania odišiel.



Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ) Miloš Jakeš povolal do Prahy oddiely tzv. Ľudových milícií. Ich príslušníci vyfasovali ostré náboje.



V Prahe sa popoludní konala demonštrácia, na ktorej sa zúčastnilo asi 100 až 150.000 ľudí. Sprievod pokračoval v pochode mestom smerom k Hradu, polícia však prehradila mosty, preto zamieril popri Vltave na Staromestské námestie. O zhromaždení na Václavskom námestí, aj o situácii na vysokých školách informovali formou obsiahlej reportáže už aj večerné Televízne noviny.