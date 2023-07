Študenti univerzity tretieho veku sa vzdelávajú i na Zvolenskom zámku

Zvolen 25. júla (TASR) – Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite (TUZVO) vo Zvolene má v súčasnosti 28 študijných odborov, jeden z najnovších je aj odbor s názvom História a umenie na jednom mieste. Študenti sa v rámci neho chodia vzdelávať aj na Zvolenský zámok, TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Ako ďalej uviedol, spoznávaním histórie a umenia seniori získajú teoretické vedomosti z obdobia gotiky, renesancie i baroka. Priblížené sú cez príbeh Zvolenského zámku, ktorý patrí k Slovenskej národnej galérii (SNG). Súčasťou historicko-umeleckého študijného odboru je aj praktické učenie, ktoré im sprístupňujú výtvarné skvosty stredovekého umenia. Podľa hovorcu sú to aj galerijné činnosti, akými sú reštaurovanie, výskum umeleckých diel či digitalizácia kultúrneho dedičstva.



Galerijná pedagogička zo SNG Barbora Paulínyová spresnila, že na Zvolenskom zámku sú dodnes čitateľné všetky dôležité historické obdobia, gotika, renesancia aj barok. "To nám dovoľuje prednášky spájať s prehliadkou daných autentických priestorov," spomenula s tým, že popri nich dávajú priestor aj praktickému učeniu. "Aj v ďalšom, dvojročnom štúdiu, tak bude obdobie gotiky sprevádzať napríklad učenie tabuľovej maľby vaječnou temperou," konštatovala.



Hovorca doplnil, že ľudia z univerzity tretieho veku absolvovali posledné prednášky s galerijnými pedagogičkami a semester ukončili výletom do zrekonštruovaných priestorov SNG v Bratislave. Spolu s ďalšími študentmi sa tiež zúčastnili aj komentovanej prehliadky k výstave Senior linka v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Tá sa venuje kurátorskej práci súčasných slovenských a českých umelkýň a umelcov zameranej na seniorov.



Univerzita tretieho veku na Technickej univerzite vo Zvolene je na vzdelávacom trhu 26 rokov a v súčasnosti má viac ako 500 študentov.