Študenti vysokých škôl sa do 15. mája môžu hlásiť na stáž v parlamente
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Študenti vysokých škôl sa môžu prihlasovať na stáž v Kancelárii Národnej rady (NR) SR pre akademický rok 2026/2027. Prihlášky musia zaslať najneskôr do 15. mája. Stáž bude trvať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. Prebiehať bude na sekretariátoch parlamentných výborov a na vybraných odboroch Kancelárie NR SR. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu.
„Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základnými činnosťami na rozličných pracoviskách Kancelárie NR SR. Pre akademický rok 2026/2027 pripravujeme už 29. pokračovanie tohto úspešného programu,“ uvádza sa na webe.
Na stáž sa môžu prihlasovať vysokoškoláci so záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami a aktívnou znalosťou anglického jazyka, doplnkovo francúzskeho alebo nemeckého jazyka, prípadne ďalších cudzích jazykov. V čase podávania prihlášky musia byť študentmi prvého ročníka vysokoškolského štúdia a vyššie, no zároveň musia byť študentmi vysokej školy aj počas stáže.
Povinnosti a úlohy stážistu závisia od agendy pracoviska, na ktorom pôsobí. „Stážisti spravidla vyhľadávajú, triedia a vyhodnocujú rôzne údaje potrebné pre prácu NR SR a jej kanceláriu, prekladajú informácie z cudzích jazykov či vypomáhajú počas podujatí organizovaných Kanceláriou NR SR,“ uvádza sa na webe. Pre stážistov sa organizujú i ďalšie doplnkové aktivity, ako diskusie s poslancami, prednášky na témy súvisiace s činnosťou parlamentu, prehliadky hlavnej budovy NR SR a priestorov Bratislavského hradu.
Program stáže sa bude realizovať od začiatku októbra 2026 do konca mája 2027. „Rozsah stáže je maximálne 15 hodín týždenne, konkrétny časový harmonogram a spôsob výkonu stáže sa stanoví na základe vzájomnej dohody stážistu s vedúcim organizačného útvaru, do ktorého bude stážista pridelený,“ dodali z parlamentu.
Bližšie informácie možno nájsť na webe NR SR.
