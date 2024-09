Študenti zabojujú so svojím robotom na celosvetovej súťaži v Aténach

Bratislava 19. septembra (TASR) - Víťazi slovenského kola medzinárodnej robotickej súťaže First Global zabojujú so svojím robotom v Aténach. Súťaž sa okrem robotiky zameriava na inovácie v rôznych témach, ktoré majú priniesť samotní stredoškoláci. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informovali študenti a ich mentori.



Robot, na ktorého zhotovenie mali študenti mesiac, musí zvládnuť niekoľko úkonov. "Robot je umiestnený do arény, kde má súťažiť spolu s ďalšími piatimi robotmi. Hra nie je len o súťaži, ale aj o spolupráci a úlohou robota a tímu je v prvom rade vďaka ľudskému hráčovi získať lopty, následne ich prepraviť k vyvýšeným nádobám, kde sa ich snaží spoľahlivo vyložiť," priblížil jeden z mentorov tímu Adam Kukla.



Slovensko budú na súťaži reprezentovať študenti z Gymnázia v Žiari nad Hronom a z Duálnej akadémie v Bratislave. "Päťčlenný reprezentačný tím sme vybrali na základe komunikačných schopností a na základe technických zručností jednotlivých členov výherných tímov zo slovenského kola súťaže," uviedol Kukla.



Témou tohto ročníka súťaže je "výživa pre budúcnosť". Okrem zhotovenia robota, preto študenti odovzdali vlastný projekt zameraný na znižovanie potravinového odpadu v domácnostiach. Cieľom súťaže je podľa Kuklu vytvoriť olympijský typ podujatia pre všetkých, ktorí majú záujem súťažiť a spolupracovať v rámci robotiky.



"Súťaž sa volá First Global, pretože sa nielen snaží riešiť globálne problémy, ale zároveň sa snaží zapájať mladých z celého sveta. A naozaj tá globalita je cítiť v tom, že do súťaže sa ročne zapája až 190 krajín," doplnil Kukla.