Študenti získavali know-how od zástupcov firiem

Bratislava 10. novembra (TASR) – Počas tretieho ročníka konferencie Skills of the Future organizovanej Alianciou pre mladých (All4YOUth) získavali študenti vzácne know-how od zástupcov viacerých firiem. Cieľom bolo pomôcť mladým ľuďom v príprave na trh práce.



Pre študentov boli pripravené interaktívne prednášky v oblasti kariérneho poradenstva, digitálnych technológií či udržateľnosti. O svoje skúsenosti sa so študentmi podelili odborníci z medzinárodných firiem, ale i lokálnych spoločností. "Nezamestnanosť mladých ľudí je globálny spoločenský problém. Jednou z príčin je aj nedostatočná kvalita prípravy na budúce zamestnanie. Preto sa spolu s partnermi z Aliancie pre mladých snažíme v tomto smere o nápravu, a to rôznymi aktivitami," povedala riaditeľka divízie ľudských zdrojov Nestlé Česko a Slovensko Zdenka Matoušková.



"Budúci rok má byť Európskym rokom mládeže a počas neho EÚ prinesie mladým ľuďom ešte viac príležitostí, ako rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a spoločne prispieť k zelenšej budúcnosti. Európska komisia pre mladých pripravuje aj nový program ALMA, ktorý im umožní získať pracovné skúsenosti v inom členskom štáte. No a stále tu je aj dobre známy program Erasmus+, ktorého rozpočet sa v novom období takmer zdvojnásobil, vďaka čomu sa v rokoch 2021 – 2027 do inej krajiny vyberie študovať alebo praxovať až desať miliónov Európanov," povedal na margo konania konferencie Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. V programe konferencie figurovali témy, ako napríklad práca s umelou inteligenciou a chatbotami, ako podnikať ekologicky a udržateľným spôsobom, ako rozvíjať kariéru už počas štúdia, či ako sa pripraviť na prácu v rodinnej firme.



Aliancia pre mladých bola založená v roku 2014 a zaviazala sa pomáhať mladým ľuďom nájsť svoje miesto na trhu práce. Poskytuje im pracovné príležitosti a skúsenosti prostredníctvom stáží a učňovského vzdelávania.