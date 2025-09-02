< sekcia Slovensko
Študenti zubného lekárstva budú radiť ľuďom po Slovensku
V rámci projektu Spolu za zdravý a krásny úsmev postupne prejdú 20 slovenských miest počas 11 dní.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Študenti zubného lekárstva budú naprieč celým Slovenskom poskytovať záujemcom rady zamerané na prevenciu zubného zdravia. Začínajú v utorok v Bratislave na Námestí Milana Rastislava Štefánika. V rámci projektu Spolu za zdravý a krásny úsmev postupne prejdú 20 slovenských miest počas 11 dní. Roadshow zakončia v Košiciach na Hlavnej ulici, a to 12. septembra. Ide o 13. ročník projektu.
„Na školení, ktoré trvá 15 až 20 minút človeka zaškolíme ohľadom toho, aké sú správne pomôcky, aká je správna technika čistenia zubov. Ďalej mu povieme rady do života v rámci týchto pomôcok. Takisto pôsobíme ako také poradenstvo. Človek, ktorý k nám príde, sa môže opýtať čokoľvek ohľadom ústneho zdravia. My mu radi pomôžeme, vieme mu aj odporučiť nejaké zubné kliniky,“ priblížila pre TASR hlavná organizátorka projektu Karin Onuferová.
Ako uviedla, základom správneho čistenia zubov je kefka s malou hlavičkou a jemnými vláknami. Upozornila, že tvrdá kefka môže poškodiť sklovinu. Platí, že čím mäkšia kefka, tým lepšie. Kefku je podľa nej správne držať nie ako kladivo, ale ako pero, respektíve ako husľový sláčik. Tlak má byť primeraný, nie príliš silný ani bez neho. Techniku čistenia je podľa nej najlepšie ukázať priamo osobne.
Preventívny projekt podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. „Vnímame túto akciu veľmi pozitívne. Keď študenti - budúci zubní lekári učia ľudí - možných pacientov - prevenciu a správnu techniku čistenia zubov, je to presne to, čo u medikov vítame a čo si na ich prístupe vážime,” uviedol štátny tajomník Ladislav Slobodník. Považuje za dôležité, aby medici počas ich štúdia videli pozitívny prístup celej spoločnosti od dekanov fakúlt, cez hlavných odborníkov až po MZ SR. „Veríme, že keď medici tieto iniciatívy vidia, budú chcieť ostať na Slovensku a pomáhať našim občanom," podotkol pre TASR.
Projekt privítal aj dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer. „Myslím si, že prevencia je veľmi dôležitá vo všetkom v medicíne. Uľahčuje nám prácu s pacientmi, pretože redukuje ich počet. Zubné zdravie je špecifické, je iné, ale o to viac treba o ňom hovoriť. Ja si veľmi vážim, že naši študenti o ňom učia od jednoduchých vecí ako je správne čistenie zubov až po spoznanie nejakého zubného problému, ktoré vyžaduje medicínsky zákrok,“ dodal s tým, že na podujatí sa podieľajú všetky lekárske fakulty na Slovensku.
