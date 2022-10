Študentov Ekonomickej univerzity zaujíma štúdium a prax v zahraniční

Bratislava 19. októbra (TASR) – Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave majú neustály záujem cestovať a získavať skúsenosti priamo v zahraničí v rámci štúdia alebo odbornej praxe. Pre TASR to uviedol prorektor pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity v Bratislave Boris Mattoš.



"Napriek narastajúcemu záujmu sa študenti v poslednom období stretávajú s problémami, ako je nárast nákladov potrebných na financovanie zahraničného pobytu a problém nájsť si adekvátne ubytovanie, čo niekedy vedie k rušeniu mobilít," priblížil Mattoš. V tomto akademickom vycestovalo do zahraničia v rámci programu Erasmus+ 145 študentov Ekonomickej univerzity do zahraničia. Najväčší záujem je medzi študentmi o krajiny ako Nemecko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko. Nasledujú napríklad Francúzsko, Česká republika, Holandsko, Chorvátsko, Belgicko, Rakúsko, ale aj Cyprus, Bulharsko a Turecko.



Na Ekonomickú univerzitu v tomto akademickom roku prišlo vďaka programu Erasmus+ 123 študentov. "Sú z krajín ako Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Fínsko, Dánsko, Chorvátsko, Belgicko, Portugalsko, Turecko, Uzbekistan, Južná Kórea, Kanada, Anglicko, Poľsko, Rumunsko, Grécko a Rakúsko," vymenoval Mattoš. Podotkol, že narastá počet zahraničných študentov, ktorí majú záujem o štúdium na univerzite v hlavnom meste.