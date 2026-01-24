< sekcia Slovensko
Študentov, ktorí budú maturovať elektronicky, čaká generálna skúška
Školáci tak majú možnosť vyskúšať si „na nečisto“ maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka a overiť si svoje vedomosti mesiac pred riadnym termínom konania externej časti maturitnej skúšky.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Študentov, ktorí budú tento rok maturovať elektronicky, čaká 10. februára povinná generálna skúška. V prípade záujmu sa jej môžu zúčastniť aj ďalší žiaci. Informoval o tom Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) na svojom webe.
Školáci tak majú možnosť vyskúšať si „na nečisto“ maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka a overiť si svoje vedomosti mesiac pred riadnym termínom konania externej časti maturitnej skúšky. „Žiaci, ktorí plánujú vykonať maturitu elektronickou formou, nadobudnú ešte väčšiu istotu v práci s platformou elektronického testovania a s prepisom do odpoveďových hárkov,“ skonštatoval NIVaM.
Povinnosťou každej školy je zapojiť sa do generálnej skúšky aj do eMaturity 2026 a vytvoriť podmienky pre objektívny a nerušený priebeh elektronickej formy testovaní. V termíne 10. marca sa bude eMaturita realizovať v rámci externej časti maturity v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete maďarský jazyk a literatúra. Elektronická maturita prebehne podľa národného inštitútu paralelne s papierovou formou externej časti maturitnej skúšky.
„Zavedenie eMaturity sa bude realizovať postupne. V školskom roku 2025/2026 je účasť na elektronickej maturite dobrovoľná pre žiakov, ale povinná pre všetky stredné školy s maturitným ročníkom,“ dodal NIVaM.
Školáci tak majú možnosť vyskúšať si „na nečisto“ maturitnú skúšku z vyučovacieho jazyka a overiť si svoje vedomosti mesiac pred riadnym termínom konania externej časti maturitnej skúšky. „Žiaci, ktorí plánujú vykonať maturitu elektronickou formou, nadobudnú ešte väčšiu istotu v práci s platformou elektronického testovania a s prepisom do odpoveďových hárkov,“ skonštatoval NIVaM.
Povinnosťou každej školy je zapojiť sa do generálnej skúšky aj do eMaturity 2026 a vytvoriť podmienky pre objektívny a nerušený priebeh elektronickej formy testovaní. V termíne 10. marca sa bude eMaturita realizovať v rámci externej časti maturity v predmete slovenský jazyk a literatúra a v predmete maďarský jazyk a literatúra. Elektronická maturita prebehne podľa národného inštitútu paralelne s papierovou formou externej časti maturitnej skúšky.
„Zavedenie eMaturity sa bude realizovať postupne. V školskom roku 2025/2026 je účasť na elektronickej maturite dobrovoľná pre žiakov, ale povinná pre všetky stredné školy s maturitným ročníkom,“ dodal NIVaM.