Študentská časť AS STU žiada prerokovanie návrhu na odvolanie rektora

Bratislava 30. októbra (TASR) – Študentská časť Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity (AS STU) žiada senát o opätovné prerokovanie návrhu na odvolanie rektora Miroslava Fikara. V tejto súvislosti prijali uznesenie k zasadnutiu senátu z pondelka 26. októbra, na ktorom bol prijatý návrh na odvolanie rektora. TASR o tom informoval poverený študent Študentskej časti AS STU Denis Eke.



Študenti veria, že na zasadnutí došlo k porušeniam ústavného práva na informácie, ako aj zákonných ustanovení o verejných zasadnutiach. Preto podľa nich akýkoľvek prijatý záver nemôže byť akceptovaný. "Takéto dôležité a významné rozhodnutie malo byť primárne odkomunikované v dostatočnom predstihu s akademickou obcou tak, aby mala adekvátny čas sa k nemu vyjadriť, čo sa nestalo," tvrdia študenti z AS STU.



Ako dodali, na zasadnutí došlo k porušeniu práva na informácie postupom predsedu AS STU Mariána Peciara, ktorý dal hlasovať o nemožnosti nahrávať zasadnutie, ako aj následným hlasovaním AS STU, ktorým sa odsúhlasil tento návrh a jeho vykonaním zamestnancami STU. "Predseda AS STU Peciar sa pritom odvolával na prenos zabezpečený prostredníctvom YouTube kanálu, ktorý nespĺňal akékoľvek podmienky kvality a bol nezrozumiteľný," tvrdia študenti. Ako dodali, "aj v prípade, ak by bol prenos zabezpečený, žiadnym spôsobom to neovplyvní, že každá osoba má podľa ústavy a zákona o vysokých školách právo si zasadnutie nahrávať a šíriť akýmkoľvek spôsobom, ak tento nenarušuje priebeh zasadnutia."



AS STU v Bratislave na svojom zasadnutí v pondelok 26. októbra schválil návrh na odvolanie rektora Miroslava Fikara z funkcie. Pri hlasovaní bolo platných 42 hlasov. Za návrh na odvolanie rektora hlasovalo 25, proti bolo 14 a zdržali sa traja senátori.