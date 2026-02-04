< sekcia Slovensko
Študentská rada stredných škôl apeluje na zvýšenie bezpečnosti
V jednej zo základných škôl v Novom Meste nad Váhom mal žiak v stredu vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. februára (TASR) - Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ) apeluje na opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí. Upozorňuje na narastajúci pocit ohrozenia medzi mladými. Udalosti ako stredajší incident v jednej zo škôl v Novom Meste nad Váhom podľa zástupcov študentov nemožno brať na ľahkú váhu. TASR o tom informoval predseda rady Viliam Dominik Ďuraš.
„Bezpečnosť študentov a mladých ľudí musí byť absolútnou prioritou. Situáciu je potrebné riešiť systematicky, zodpovedne a bez odkladov,“ zdôraznila ŠRSŠ. Vyzvala preto opätovne všetky príslušné bezpečnostné zložky vrátane Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru, aby opätovne pokračovali reálne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí. „Zároveň budeme ako študenti žiadať o prístup k odborným skupinám venujúcim sa bezpečnosti na školách,“ dodal predseda rady.
V jednej zo základných škôl v Novom Meste nad Váhom mal žiak v stredu vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvaja žiaci boli jednorazovo ošetrení na mieste. Sú mimo ohrozenia života. Na mieste zasahovala polícia i záchranári.
„Bezpečnosť študentov a mladých ľudí musí byť absolútnou prioritou. Situáciu je potrebné riešiť systematicky, zodpovedne a bez odkladov,“ zdôraznila ŠRSŠ. Vyzvala preto opätovne všetky príslušné bezpečnostné zložky vrátane Ministerstva vnútra SR a Policajného zboru, aby opätovne pokračovali reálne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí. „Zároveň budeme ako študenti žiadať o prístup k odborným skupinám venujúcim sa bezpečnosti na školách,“ dodal predseda rady.
V jednej zo základných škôl v Novom Meste nad Váhom mal žiak v stredu vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvaja žiaci boli jednorazovo ošetrení na mieste. Sú mimo ohrozenia života. Na mieste zasahovala polícia i záchranári.